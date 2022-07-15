  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【大行炒D乜】比亞迪盈喜大行一致唱好　click入嚟睇下

15/07/2022

 

 

 

 

 

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回大行報告

相關資料 - 

異動股

異動股

03690

美團－Ｗ

174.200

異動股

02768

佳源國際控股

0.235

異動股

00175

吉利汽車

17.220

更多大行報告

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 03690 美團－Ｗ
  • 174.700
  • 02768 佳源國際控股
  • 0.237
  • 00175 吉利汽車
  • 17.120
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 11.820
  • 09618 京東集團－ＳＷ
  • 224.600
股份推介
  • 00743 亞洲水泥（中國）
  • 3.910
  • 目標︰$4.14
  • 02319 蒙牛乳業
  • 34.550
  • 目標︰$39.40
  • 00778 置富產業信託
  • 6.900
  • 目標︰$7.40
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 89.200
  • 目標︰$120.00
  • 02269 藥明生物
  • 70.700
  • 目標︰$86.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 89.200
  • 00700 騰訊控股
  • 298.200
  • 00001 長和
  • 52.400
  • 00388 香港交易所
  • 349.800
  • 00941 中國移動
  • 51.050
報章貼士
  • 02273 固生堂
  • 39.750
  • 目標︰$43.50
  • 01373 國際家居零售
  • 3.000
  • 目標︰$3.20
  • 01038 長江基建集團
  • 49.050
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

10/08/2022 09:42  《異動股》理想(2015)挫近6%，新能源車7月銷量按月下跌

10/08/2022 09:32  【聚焦數據】內地7月CPI同比漲幅續擴至2.7%，低於預期

10/08/2022 09:32  【聚焦數據】內地7月PPI同比漲幅收窄至4.2%，顯著低預期

10/08/2022 09:21  【大國博弈】美國總統拜登簽署520億美元晶片法案

10/08/2022 09:02  金管局紐約時段承接近15億港元沽盤

10/08/2022 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入５﹒９億人幣，買天齊沽美團

10/08/2022 08:41  【大行炒Ｄ乜】大摩升中電評級至持平，交銀首予商湯跑贏大市

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

【虛幣世界】加密貨幣普遍下挫，分析指通脹影響幣價升跌
人氣文章

新聞>財經熱話

【銀色債券】新一批銀債加碼至最多450億元　保底息率上調至4厘
人氣文章

新聞>中國故事

《神州經脈》多個旅遊城市爆疫　解放軍啟新輪軍演　滬指連升四日
品味生活
生活
人氣文章

改朝換代Digital．Jimmy Leung

炫富會被嘲、「嗌窮」最正確！婚姻、人脈、尊嚴通通受困於錢？如何避免淪為低端人口？
人氣文章

形象UP！．藍婷

藍色代表冷靜？紅色代表熱情？粉紅色代表溫柔？衣著色彩發放訊息是實是虛？
人氣文章

陶冬天下．陶冬

美國通脹見頂，然後呢？
DIVA CHANNEL
人氣文章

More Than Fashion．Ivan Lau

時裝界最會賺錢的設計師：Tom Ford憑甚麼讓 Estée Lauder集團計劃以高價全面收購？
人氣文章

Fashion

凱特皇妃穿起經典條紋衫，散發溫文上流氣質！這簡約時尚單品，不少名人都愛穿！怎樣配搭出時尚感、慵懶風？
人氣文章

Fifty Shades of Love

世界上「最熟悉的陌生人」！分手後，怎樣面對那位伴你度過生命中難忘時光的他 / 她？再見亦是朋友？還是老死不相往來？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
一方面出軌進行危險性行為，一方面說要「保護」太太？歪理與道理，是分不清，還是不想正視？
人氣文章
孩子常發脾氣敵視師長？可能患「對立性反抗症」！處理不當或現殘酷犯罪行為，甚至反社會人格障礙？
人氣文章
戀上兩父子已是天荒夜譚？還要一個是老闆、一個是主管，該怎麼離場？ 1
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 10/08/2022 10:07
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 10/08/2022 10:07
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 10/08/2022 10:08
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 10/08/2022 09:49
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
最新專題
More
人氣文章財經熱話10/08/2022
【虛幣世界】加密貨幣普遍下挫，分析指通脹影響幣價升跌
人氣文章財經熱話09/08/2022
【銀色債券】新一批銀債加碼至最多450億元　保底息率上調至4厘
人氣文章中國故事09/08/2022
《神州經脈》多個旅遊城市爆疫　解放軍啟新輪軍演　滬指連升四日
人氣文章財經熱話09/08/2022
免徵DSD成泡影　地產股升幅急收窄
人氣文章財經熱話09/08/2022
中聯通業績對辦兼增派息飆近4%　中移動績前可吼？
人氣文章財經熱話09/08/2022
【通脹見頂？】東亞李振豪：美股今季向好　提防科技股一隱憂
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【會員專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【DIVA Channel】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》

【訂閱有賞】賞KFC $20電子現金券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金