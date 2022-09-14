  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【大行炒D乜】大行點睇騰訊、網易？一click就知道

14/09/2022

 

 

 

 

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回大行報告

相關資料 - 

異動股

異動股

02269

藥明生物

51.550

異動股

09988

阿里巴巴－ＳＷ

87.200

異動股

00493

國美零售

0.190

更多大行報告

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02269 藥明生物
  • 51.550
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 87.200
  • 00493 國美零售
  • 0.190
  • 00883 中國海洋石油
  • 10.200
  • 03908 中金公司
  • 13.060
股份推介
  • 00522 ASMPT
  • 62.000
  • 目標︰$77.16
  • 09999 網易－Ｓ
  • 137.200
  • 目標︰$157.00
  • 01171 兗礦能源
  • 33.650
  • 目標︰$37.00
  • 02899 紫金礦業
  • 8.990
  • 目標︰$11.14
  • 01177 中國生物製藥
  • 3.880
  • 目標︰$4.50
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 300.400
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 87.200
  • 01211 比亞迪股份
  • 218.400
  • 00388 香港交易所
  • 300.200
  • 00005 滙豐控股
  • 47.550
報章貼士
  • 00520 呷哺呷哺
  • 4.190
  • 目標︰--
  • 00257 光大環境
  • 3.550
  • 目標︰--
  • 00564 鄭煤機
  • 9.710
  • 目標︰$10.80
熱炒概念股
即時重點新聞

14/09/2022 11:19  恒指跌幅擴大至逾500點，阿里(09988)跌4.5%拖累

14/09/2022 10:25  《新股上市》傳騰訊音樂最快下周在港第二上市

14/09/2022 10:15  《新股上市》富衛集團再遞主板上市申請，未來兩年增資印尼壽險

14/09/2022 09:50  【新冠疫苗】傳港府擬統一來港易須打針，檢討疫苗通行證豁免安排

14/09/2022 09:37  《異動股》國美零售低開逾9%，遭大股東減持8530萬股

14/09/2022 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入２１﹒８２億元，買藥明沽快手

14/09/2022 08:34  【大行炒Ｄ乜】騰訊、網易獲批版號瑞信唱好，高盛恢復予特步買入

09/09/2022 17:58  《嚟緊炒Ｄ乜》比亞迪電子業務概念廣泛，走勢轉好宜買入

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

【回購奏效】中海油逆市走高　估值仍吸引？未有貨點部署？
人氣文章

新聞>大行報告

【大行炒D乜】大行點睇騰訊、網易？一click就知道
人氣文章

新聞>開市Good Morning

熊麗萍：兩龍頭齊上榜　惟料騰訊股價仍受南非大股東減持拖累
品味生活
生活
人氣文章

小薯茶水間

35歲退休不是夢？美國打工仔10招儲百萬美元提早退休！熱情不可當飯食？點將朋友圈升級？
人氣文章

娛樂情報

孖陳瀅出席內衣活動 陳凱琳爆鄭嘉穎禁除外套
人氣文章

Call Me Doctor

睇細字矇查查！睇嘢難對焦！人到中年必有老花？眼科醫生： 40歲後開始出現！近視老花可抵銷？平價現成老花鏡都work？
DIVA CHANNEL
人氣文章

Beauty

Ketchup or Make Up？搞鬼Fenty Beauty櫻桃閃耀唇蜜！每次打開都戰戰兢兢，卻充滿驚喜！
人氣文章

一分鐘閱讀．李怡

《龜雖壽》：即使人到暮年，仍可保持年輕心態和積極態度，實現人生目標！
人氣文章

男男女女‧「嘉」點情趣．侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

你今日Kiss咗未？接吻可產生愛情荷爾蒙，令感情升溫！5個大減分的接吻方式分享，要避免！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
【路路愛自煮】 入秋食欲增 一口豬油乾拌麵 痛快淋漓
人氣文章
尿液顏色並非愈淺愈好？透明清澈或是腎衰竭！濃茶色代表甚麼？如何分辨蛋白尿？台灣醫生教你從尿液睇身體狀況！
人氣文章
開學了！疫情令「校園生活」變得更難能可貴？
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 14/09/2022 12:22
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 14/09/2022 12:22
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 14/09/2022 12:22
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 14/09/2022 12:05
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
最新專題
More
人氣文章財經熱話14/09/2022
【回購奏效】中海油逆市走高　估值仍吸引？未有貨點部署？
人氣文章大行報告14/09/2022
【大行炒D乜】大行點睇騰訊、網易？一click就知道
人氣文章開市Good Morning14/09/2022
熊麗萍：兩龍頭齊上榜　惟料騰訊股價仍受南非大股東減持拖累
人氣文章財經熱話14/09/2022
【虛幣世界】美國通脹數據高於預期，加密貨幣下跌
人氣文章財經熱話13/09/2022
【高息巡禮】銀行推銀債退款優惠　港元定存年息達3.3厘
人氣文章中國故事13/09/2022
《神州經脈》華府循生科領域再圍堵中國　習近平明起出訪中亞兩國
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel，即賞$25咖啡禮券！

【DIVA Bonus】賞POME海洋納米5秒祛皺眼膜

【會員專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金