  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【大行炒D乜】星展點睇中資航空股？一click就知道

15/09/2022

 

 

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回大行報告

相關資料 - 

異動股

異動股

02269

藥明生物

54.200

異動股

02007

碧桂園

2.630

異動股

06098

碧桂園服務

16.340

更多大行報告

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02269 藥明生物
  • 54.200
  • 02007 碧桂園
  • 2.630
  • 06098 碧桂園服務
  • 16.340
  • 00883 中國海洋石油
  • 10.280
  • 03900 綠城中國
  • 17.920
股份推介
  • 09918 麗年國際
  • 0.089
  • 目標︰--
  • 02343 太平洋航運
  • 2.810
  • 目標︰$4.18
  • 00522 ASMPT
  • 62.850
  • 目標︰$77.16
  • 09999 網易－Ｓ
  • 134.000
  • 目標︰$157.00
  • 01171 兗礦能源
  • 32.800
  • 目標︰$37.00
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 300.000
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 87.950
  • 00388 香港交易所
  • 302.400
  • 00001 長和
  • 48.200
  • 01211 比亞迪股份
  • 217.600
報章貼士
  • 03759 康龍化成
  • 45.200
  • 目標︰$50.85
  • 01919 中遠海控
  • 10.200
  • 目標︰$11.33
  • 02357 中航科工
  • 3.650
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

15/09/2022 09:55  《異動股》內房股升幅擴大，碧桂園急升11%，暫為表現最佳藍籌

15/09/2022 09:43  【外圍經濟】日圓貶值推升進口成本，日本8月貿易逆差創紀錄新高

15/09/2022 09:38  傳匯控渣打大摩等廿間大行高層將出席香港11月國際金融投資峰會

15/09/2022 08:46  【國務會議】再延長製造業緩稅補繳期限4個月，涉緩稅4400億

15/09/2022 08:32  《新股上市》騰訊音樂(1698)介紹方式主板上市，下周三掛牌

15/09/2022 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入４９﹒６３億元，買盈富沽快手

15/09/2022 08:31  【大行炒Ｄ乜】大摩升兗礦目標價惟仍看淡，星展降三隻民航股目標

09/09/2022 17:58  《嚟緊炒Ｄ乜》比亞迪電子業務概念廣泛，走勢轉好宜買入

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

《午市前瞻》恒指短期低位橫行 宜部署吸納內房待二十大後回升
人氣文章

新聞>大行報告

【大行炒D乜】星展點睇中資航空股？一click就知道
人氣文章

新聞>開市Good Morning

林家亨：Tesla出平價車對比亞迪毫無威脅　比亞迪短期210-230元炒上落
品味生活
生活
人氣文章

吾港吾知．吾港吾知

【今日知昔】中環天星碼頭 細數四代變遷 「禾桿草」風、維多利亞風到現代主義和復古風│集體回憶
人氣文章

時事要聞

餅店Crostini突結業 餅卡苦主逾300人 消委接10宗投訴
人氣文章

鬆一鬆．通通

【心理測驗】超神準！測驗你的戀愛心理是否健康？
DIVA CHANNEL
人氣文章

Beauty

Editor’s Pick：推薦三款帶著溫度的香水，讓絲絲芳香伴你走到下一個季節
人氣文章

尋寶人．Wayne Hui

展覽「Yves Gastou傳奇珍藏」：從暗黑哥德風格到虛空浮華的設計，追溯男士戒指的歷史旅程
人氣文章

廚職背遊．梁芷靈

中秋佳節，人月兩團圓！世界各地都有慶祝月亮的節日，這5個節日你聽過未？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
撞破朋友另一半出軌，應將真相如實告知？有一種「知情權」，並非任何人都想享有
人氣文章
中醫Comment 3大減肥法！168唔係人人啱？生酮飲食易加重脾胃負荷？教你分虛實型肥胖、焗茶消脂去水腫
人氣文章
睇細字矇查查！睇嘢難對焦！人到中年必有老花？眼科醫生： 40歲後開始出現！近視老花可抵銷？平價現成老花鏡都work？
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 15/09/2022 12:42
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 15/09/2022 12:42
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 15/09/2022 12:42
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 15/09/2022 12:25
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
風水蔣知識
最新專題
More
人氣文章財經熱話15/09/2022
《午市前瞻》恒指短期低位橫行 宜部署吸納內房待二十大後回升
人氣文章大行報告15/09/2022
【大行炒D乜】星展點睇中資航空股？一click就知道
人氣文章開市Good Morning15/09/2022
林家亨：Tesla出平價車對比亞迪毫無威脅　比亞迪短期210-230元炒上落
人氣文章財經熱話15/09/2022
【虛幣世界】美國8月PPI低於市場預期，加密貨幣小幅反彈
人氣文章中國故事14/09/2022
《神州經脈》A場隨外圍跌成交創四月低　人幣即期再急挫逾三百點
人氣文章財經熱話14/09/2022
獲批遊戲版號不敵美猛加息預期　騰訊網易隨眾科技股下挫
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel，即賞$25咖啡禮券！

【DIVA Bonus】賞POME海洋納米5秒祛皺眼膜

【會員專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金