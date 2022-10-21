【大行炒D乜】跌市要買防守股？大行點睇中移動中電信？一click就知道

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21/10/2022
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|備註：
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本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 21/10/2022 11:14
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 21/10/2022 11:14
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 21/10/2022 11:14
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 21/10/2022 10:54
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