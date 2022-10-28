【大行炒D乜】中海油、中石油、海螺、廣汽績後大行點評價　一表盡掌握

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28/10/2022
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|備註：
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本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 28/10/2022 12:36
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 28/10/2022 12:37
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 28/10/2022 12:36
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 28/10/2022 12:20
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