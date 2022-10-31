  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【大行炒D乜】車股內銀內險績後大行點睇　一表盡掌握

31/10/2022

 

 

 

 

 

 

【全城爆炸「性」節目】《男男女女．嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看

返回大行報告

相關資料 - 

異動股

異動股

00960

龍湖集團

9.990

異動股

00700

騰訊控股

209.800

異動股

02269

藥明生物

36.400

更多大行報告

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00960 龍湖集團
  • 9.990
  • 00700 騰訊控股
  • 209.800
  • 02269 藥明生物
  • 36.400
  • 00688 中國海外發展
  • 15.160
  • 01211 比亞迪股份
  • 177.700
股份推介
  • 00883 中國海洋石油
  • 9.520
  • 目標︰$11.00
  • 00270 粵海投資
  • 5.230
  • 目標︰$7.00
  • 01839 中集車輛
  • 4.890
  • 目標︰$6.00
  • 06055 中煙香港
  • 7.660
  • 目標︰$9.14
  • 03899 中集安瑞科
  • 7.650
  • 目標︰$9.00
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 209.800
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 63.700
  • 02800 盈富基金
  • 15.080
  • 00005 滙豐控股
  • 40.800
  • 01211 比亞迪股份
  • 177.700
報章貼士
  • 02883 中海油田服務
  • 9.110
  • 目標︰$10.00
  • 00598 中國外運
  • 1.950
  • 目標︰$2.45
  • 00753 中國國航
  • 5.580
  • 目標︰$6.50
熱炒概念股
即時重點新聞

31/10/2022 09:43  《異動股》龍湖(960)跌幅擴大，曾瀉逾44%創5年半新低

31/10/2022 09:36  【聚焦數據】10月官方製造業PMI跌至49.2%，大幅低預期

31/10/2022 09:23  【國際要聞】首爾萬聖節人踩人已造成154人死亡，南韓全國哀悼

31/10/2022 08:59  港交所(00388)恢復恒指期貨產品的市場波動調節機制

31/10/2022 08:13  【國際要聞】巴西政壇變天，左翼前總統盧拉險勝現任總統博索納羅

31/10/2022 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入４２﹒８億元，買藥明沽快手

31/10/2022 08:31  【大行炒Ｄ乜】花旗劈小鵬８８％目標至１２﹒４２，評級降至賣出

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

【力谷內需】谷內需撐經濟　惟內需反彈需時
人氣文章

新聞>大行報告

【大行炒D乜】車股內銀內險績後大行點睇　一表盡掌握
人氣文章

新聞>中國故事

【上海特寫】金庸展上海開幕 帶你重溫武俠世界
品味生活
生活
人氣文章

玩樂 What’s On

周末好去處｜避風塘主題區「秋季嘉年華」開鑼！水上人傳統嘆歌表演／小塵埃戶外演唱會／限量DIY迷你許願燈！同場加映：攝影比賽嬴免費導賞團名額
人氣文章

鬆一鬆．通通

【超準心理測驗】你是人氣王還是邊緣人？一張圖測出你的存在感有多高&隱藏性格
人氣文章

財識兼收．止凡

跌市檢視自身狀態
DIVA CHANNEL
人氣文章

識食Hea住瘦．曾欣欣

明明食很多總是餓？經常想食澱粉？關鍵在於早進食與晚進食！美國研究：遲進餐人士會出現這6個特質兼易肥！
人氣文章

廚職背遊．梁芷靈

快閃巴黎！怎能錯過這裏的美食？盤點6大必食法國甜品，你嘗過多少款？
人氣文章

Fly with Luna．夏月

大阪Top 5拉麵、連續5年百名店「燃えよ麺助」！好味得犯規的紀州鴨肉、金色貝醬油拉麵！同場分享：網上尋味心得
健康好人生 Health Channel
人氣文章
九巴多管齊下 與社會同心抗疫　珍視員工 致力營造關愛工作文化
人氣文章
年紀輕輕意外懷孕7次？點解咁易搞出人命？女生自主避孕藥、避孕針、子宮環哪一款最適合自己？
人氣文章
十月份鬼怪特別活躍，南瓜份外香甜！萬聖節素食譜：薑汁南瓜淮山濃湯
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 31/10/2022 12:35
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 31/10/2022 12:35
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 31/10/2022 12:35
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 31/10/2022 12:15
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
練好基本功
最新專題
More
人氣文章財經熱話31/10/2022
【力谷內需】谷內需撐經濟　惟內需反彈需時
人氣文章大行報告31/10/2022
【大行炒D乜】車股內銀內險績後大行點睇　一表盡掌握
人氣文章中國故事31/10/2022
【上海特寫】金庸展上海開幕 帶你重溫武俠世界
人氣文章開市Good Morning31/10/2022
溫傑：恒指難估底　港股現外資沽貨訊號　短線難見資金泊入
人氣文章財經熱話31/10/2022
【虛幣世界】10月份比特幣轉漲，惟分析師仍建議保守看待
人氣文章中國故事28/10/2022
《神州經脈》IMF降中國經濟增長預測　滬綜指周插4%至半年低
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

【訂閱有賞】10萬訂閱go！賞$50超市禮券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金