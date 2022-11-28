【大行炒D乜】美團虧轉盈 大行點睇？一表盡掌握！
28/11/2022
加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇
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|備註：
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本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 28/11/2022 12:25
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 28/11/2022 12:26
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 28/11/2022 12:25
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 28/11/2022 12:10
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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