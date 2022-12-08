  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【大行炒D乜】花旗點睇濠賭股？摩通點睇匯控揸打？一click就知道

08/12/2022

 

 

 

 

加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

返回大行報告

相關資料 - 

異動股

異動股

00700

騰訊控股

314.600

異動股

00570

中國中藥

4.320

異動股

01024

快手－Ｗ

67.200

更多大行報告

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00700 騰訊控股
  • 315.000
  • 00570 中國中藥
  • 4.320
  • 01024 快手－Ｗ
  • 67.400
  • 01833 平安好醫生
  • 29.800
  • 00241 阿里健康
  • 9.310
股份推介
  • 02518 汽車之家—Ｓ
  • 58.900
  • 目標︰--
  • 00408 葉氏化工集團
  • 3.100
  • 目標︰$3.46
  • 00386 中國石油化工股份
  • 3.630
  • 目標︰$4.00
  • 02233 西部水泥
  • 0.920
  • 目標︰$1.07
  • 01929 周大福
  • 14.900
  • 目標︰$17.00
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 315.000
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 90.450
  • 00388 香港交易所
  • 332.800
  • 01024 快手－Ｗ
  • 67.400
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.310
報章貼士
  • 02252 微創機器人－Ｂ
  • 34.900
  • 目標︰$36.50
  • 03339 中國龍工
  • 1.460
  • 目標︰$1.53
  • 06690 海爾智家
  • 25.600
  • 目標︰$29.15
熱炒概念股
即時重點新聞

08/12/2022 11:26  【新冠肺炎】消息:確診及密切接觸者縮短隔離至5日，口罩令不變

08/12/2022 11:21  綠置居攪珠結果出爐首10位號碼揭曉，市價41折售三項目

08/12/2022 11:10  恒指飆509點報19324，阿里健康飆11%

08/12/2022 11:04  【截收意向】港鐵小蠔灣第一期項目暫收1份意向書，恒隆遞交意向

08/12/2022 10:01  《異動股》濠賭股恢復強勢，永利升近12%，金沙升逾7%冠藍籌

08/12/2022 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流出５０﹒２５億元，買碧桂園沽盈富

08/12/2022 08:24  【大行炒Ｄ乜】花旗唱好濠賭股惟降澳博至中性，摩通微升匯控目標

08/12/2022 09:53  《財資快訊》美電軟報７﹒７９１４，一周拆息跌至３﹒４％

專題透視
人氣文章

新聞>大行報告

【大行炒D乜】花旗點睇濠賭股？摩通點睇匯控揸打？一click就知道
人氣文章

新聞>開市Good Morning

林家亨：現價勿追吉利　車股入市時機為農曆新年前後！
人氣文章

新聞>財經熱話

【虛幣世界】加密貨幣走勢平穩，市場關注加息及通脹數據
品味生活
生活
人氣文章

時事要聞

江澤民追悼會全國致哀 習近平讚卓越領導人 穩國家改革發展
人氣文章

時事要聞

中一縮班44校少46班 沙田重災 另11校僅開2班瀕殺校
人氣文章

台灣熱話．姚超文

政治人物「學歷自卑」？抄襲論文假學歷不絕
DIVA CHANNEL
人氣文章

Fly with Luna．夏月

日本Shopping：「MITSUI OUTLET PARK大阪鶴見」購物懶人包 + 折扣、現金回贈、里數回贈全攻略
人氣文章

Lazy Girl Beauty Hacks．Jessica CC

為送禮而煩惱？8款華麗又實用的聖誕倒數月曆推薦！從護膚到美妝，每日給閏密一個小心思
人氣文章

「世」界味覺之旅．Saii Lee

超高級和牛割烹料理！優惠價嘗味餐單食稻草燒牛舌芯、鹿兒島A5和牛壽喜燒、牛柳芯刺身！仲有名物馬糞海膽熱狗、熟成21日大拖羅
健康好人生 Health Channel
人氣文章
天氣轉冷 | 重溫消委會報告：實測保暖內衣！平價Baleno撼贏貴價Columbia！著Heattech犯呢三大忌唔保暖
人氣文章
中移動保障疫情期間通訊流通 為醫護人員免費提供數據流量
人氣文章
租盤變「爆房」勝地？與地產經紀約炮，地點竟是自己屋企？
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 08/12/2022 11:43
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 08/12/2022 11:43
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 08/12/2022 11:43
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 08/12/2022 11:25
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
1分鐘學投資
最新專題
More
人氣文章大行報告08/12/2022
【大行炒D乜】花旗點睇濠賭股？摩通點睇匯控揸打？一click就知道
人氣文章開市Good Morning08/12/2022
林家亨：現價勿追吉利　車股入市時機為農曆新年前後！
人氣文章財經熱話08/12/2022
【虛幣世界】加密貨幣走勢平穩，市場關注加息及通脹數據
人氣文章中國故事07/12/2022
《神州經脈》上月貿易數據大遜　防疫新十條落地　滬指攻防三千二
人氣文章生財有道07/12/2022
【高息定存】南商5.4厘冠絕全港　到指定分行即晉身特選客戶
人氣文章財經熱話07/12/2022
【復常炒D乜】內地防疫新十條出台機票搜索量飆升　中資航空股逆市造好仍可吼？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金