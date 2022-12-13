【大行炒D乜】騰訊、美團、阿里返嚟啦！大行點評價一表盡掌握

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|備註：
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本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 13/12/2022 11:40
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 13/12/2022 11:40
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 13/12/2022 11:40
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 13/12/2022 11:20
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