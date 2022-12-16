【大行炒D乜】績後攜程獲眾大行唱好　瑞信升九毛九至跑贏大市

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16/12/2022
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16/12/2022 11:47 《財資快訊》美電升報７﹒７７８３，兩周拆息軟報３﹒６厘
|備註：
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本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 16/12/2022 13:42
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 16/12/2022 13:42
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 16/12/2022 13:42
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 16/12/2022 13:25
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