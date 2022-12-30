  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【大行炒D乜】中金升騰訊目標至$406　再有券商捧領展

30/12/2022

 

 

 

【10萬訂閱Go!】同etnet Youtube Channel一齊衝破10萬大關，訂閱即賞你$50 HKTVmall電子禮券同2023年年曆卡！► 了解詳情

返回大行報告

相關資料 - 

異動股

異動股

02137

騰盛博藥－Ｂ

7.380

異動股

02313

申洲國際

88.500

異動股

01797

新東方在綫

51.500

更多大行報告

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02137 騰盛博藥－Ｂ
  • 7.390
  • 02313 申洲國際
  • 88.300
  • 01797 新東方在綫
  • 51.750
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 38.300
  • 02197 三葉草生物－Ｂ
  • 2.590
股份推介
  • 00302 中手游
  • 1.740
  • 目標︰$1.67
  • 00700 騰訊控股
  • 335.200
  • 目標︰$386.00
  • 01811 中廣核新能源
  • 2.740
  • 目標︰$2.85
  • 01725 香港航天科技
  • 6.020
  • 目標︰--
  • 01397 碧瑤綠色集團
  • 0.470
  • 目標︰$0.60
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 335.200
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 86.550
  • 01769 思考樂教育
  • 1.660
  • 00388 香港交易所
  • 339.400
  • 00001 長和
  • 47.200
報章貼士
  • 00823 領展房產基金
  • 57.150
  • 目標︰$60.00
  • 00941 中國移動
  • 51.350
  • 目標︰$58.70
  • 01888 建滔積層板
  • 8.540
  • 目標︰$10.00
熱炒概念股
即時重點新聞

30/12/2022 07:50  《國金頭條》納指反彈2.6%，惟今年以來三大美指全軍盡墨

30/12/2022 08:07  《盤前攻略》美股反彈，恒指或高開約200點，整固後挑戰2萬關

30/12/2022 07:55  同程旅行(00780)累斥9.8億人幣投資5旅遊業務公司

30/12/2022 07:55  國美零售(00493)附屬國美電器遭破產清算呈請

30/12/2022 07:55  《國企紅籌》廣汽(2238)料全年營業收入升20%

30/12/2022 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入４０﹒０１億元，買騰訊沽中移動

30/12/2022 08:14  【大行炒Ｄ乜】中金升騰訊至４０６元，交銀國際升合景泰富至買入

23/12/2022 16:43  《嚟緊炒Ｄ乜》騰盛博藥研發進展理想，股價料輕易上試２０銀

30/12/2022 09:49  《財資快訊》美電升報７﹒７９６９，隔夜拆息飆升至３﹒５％

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

【回顧展望－經濟重啟】恒指明年料呈雙底回升 快手冀變回紅底股
人氣文章

新聞>大行報告

【大行炒D乜】中金升騰訊目標至$406　再有券商捧領展
人氣文章

新聞>開市Good Morning

溫鋼城料下月初港股偏弱　廿天線為好淡分水嶺
品味生活
生活
人氣文章

時事要聞

全機乘客7天無赴內地 准飛札幌福岡沖繩 日本調整限航令 港仍削逾百航班
人氣文章

暢所欲妍．屈穎妍

我們欠的不是辱警罪 3
人氣文章

娛樂情報

馮允謙︰宣布明年三月紅館開騷 唔好飛呀，我會嬲㗎
DIVA CHANNEL
人氣文章

Yan Can Taste．Yan Chung

跑馬地絕密出色中菜！16位經驗中西廚班底製作傳統+新派手工菜！必食香噴噴煙燻豉油雞、精緻到極花雕蒸蛋白、拆肉鵝掌釀雞翼
人氣文章

Get it Beauty！．Michelle Yeung

冬日粉底推介：低調宣傳貼薄滑溜防敏感礦物粉底！同場加映：可省卻化妝底霜的新一代液態粉餅
人氣文章

寫設計．陳丞軒

本地選物店HINT.的靈感來源：「活在狹縫中，每天都會想還有甚麼應該要快點做！」
健康好人生 Health Channel
人氣文章
跨代共融｜安老院舍與大學為鄰！長者、青年如何共創共樂？「跨代共融」將成未來最重要支援網絡？
人氣文章
卓健醫療帶領市民進入醫健新世代 以數碼醫療全方位實踐「預測、預防、治療」
人氣文章
乳癌全年新症近5,000！8成患者5年內復發！醫生：提早服抑制劑、管理體重可減復發風險
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 30/12/2022 12:06
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 30/12/2022 12:07
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 30/12/2022 12:06
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 30/12/2022 11:50
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
1分鐘學投資
最新專題
More
人氣文章財經熱話30/12/2022
【回顧展望－經濟重啟】恒指明年料呈雙底回升 快手冀變回紅底股
人氣文章大行報告30/12/2022
【大行炒D乜】中金升騰訊目標至$406　再有券商捧領展
人氣文章開市Good Morning30/12/2022
溫鋼城料下月初港股偏弱　廿天線為好淡分水嶺
人氣文章財經熱話30/12/2022
【虛幣世界】Gemini就息口產品遭起訴，加密貨幣微升
人氣文章生財有道29/12/2022
【港元定存】大新一年定存息減至2.9厘　南商減至最高5.2厘
人氣文章中國故事29/12/2022
《神州經脈》更多國家對中國旅客入境設限　滬指連跌兩日外資轉走
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金