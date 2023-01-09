【大行炒D乜】高盛點評新經濟股 一表睇晒
09/01/2023
加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇
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|備註：
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本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 09/01/2023 15:43
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 09/01/2023 15:43
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 09/01/2023 15:43
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 09/01/2023 15:25
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