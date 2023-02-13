【大行炒D乜】領展供股 要Buy定要Sell？一表睇晒大行點評價
13/02/2023
【2023兔年】迎新春，謹祝大家福兔豐年，鴻圖大展，財運亨通！ 即睇2023癸卯年運程預測，兔年齊齊行大運！► 即睇
13/02/2023
【2023兔年】迎新春，謹祝大家福兔豐年，鴻圖大展，財運亨通！ 即睇2023癸卯年運程預測，兔年齊齊行大運！► 即睇
更多大行報告
13/02/2023
10/02/2023
09/02/2023
08/02/2023
07/02/2023
06/02/2023
03/02/2023
02/02/2023
01/02/2023
延伸閱讀
13/02/2023 09:41 《異動股》領展供股引發恐慌，新世界挫8%，恒地、九置跌4%
13/02/2023 09:23 恒指低開280點報20910，大折讓供股還債，領展急插15%
13/02/2023 09:14 【大國博弈】蘋果，輝瑞等多個跨國公司高管計劃訪問中國
13/02/2023 08:13 【大國博弈】美國就氣球事件制裁中國六企，北美上空續擊落不明物
13/02/2023 07:50 《國金頭條》市場等待本周1月CPI數據，美股周線今年首次下滑
13/02/2023 07:52 【北水炒Ｄ乜】淨流入３２﹒２４億元，買恒生國企沽美團
13/02/2023 08:19 【大行炒Ｄ乜】領展供股遭中信里昂、花旗降級，麥格理升友邦目標
10/02/2023 17:09 《嚟緊炒Ｄ乜》華虹整體毛利增逾９１％，中線有望挑戰６４銀
13/02/2023 10:01 《財資快訊》美電穩報７﹒８４９８，兩周及以下折息跌２０基點
|備註：
|
本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 13/02/2023 10:50
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 13/02/2023 10:50
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 13/02/2023 10:50
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 13/02/2023 10:30
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
|大行報告13/02/2023
【大行炒D乜】領展供股 要Buy定要Sell？一表睇晒大行點評價
|開市Good Morning13/02/2023
溫傑指領展復牌後急插 籲持貨者宜靜待供股細節 勿心急沽貨
|Algo Trade 程式交易13/02/2023
2023年美元將陷趨軟？恐維持波動高位 程式交易外匯關鍵策略帶你跑贏市場
|財經熱話10/02/2023
領展上市以來首度供股 「五供一」籌資188億元
|中國故事10/02/2023
1月CPI走升PPI跌幅意外擴 即期人幣創逾月低
|生財有道10/02/2023
【港元定存】趕上高息尾班車 一文睇晒邊幾間銀行多過4厘息！
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰