  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【大行炒D乜】百威、B站績後大行點睇　一click就知道

03/03/2023

 

 

 

 

 

【2023兔年】迎新春，謹祝大家福兔豐年，鴻圖大展，財運亨通！ 即睇2023癸卯年運程預測，兔年齊齊行大運！► 即睇

返回大行報告

相關資料 - 

異動股

異動股

01128

永利澳門

7.670

異動股

01024

快手－Ｗ

58.400

異動股

09888

百度集團－ＳＷ

147.800

更多大行報告

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 01128 永利澳門
  • 7.660
  • 01024 快手－Ｗ
  • 58.450
  • 09888 百度集團－ＳＷ
  • 147.900
  • 09618 京東集團－ＳＷ
  • 184.800
  • 09626 嗶哩嗶哩－Ｗ
  • 166.800
股份推介
  • 02005 石四藥集團
  • 4.800
  • 目標︰$5.20
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 88.000
  • 目標︰$120.00
  • 00883 中國海洋石油
  • 11.560
  • 目標︰$12.00
  • 01610 中糧家佳康
  • 2.400
  • 目標︰--
  • 00548 深圳高速公路股份
  • 7.390
  • 目標︰$8.00
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 366.800
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 88.000
  • 00388 香港交易所
  • 339.400
  • 00941 中國移動
  • 62.000
  • 00005 滙豐控股
  • 57.950
報章貼士
  • 00175 吉利汽車
  • 10.520
  • 目標︰$16.00
  • 09999 網易－Ｓ
  • 134.000
  • 目標︰$148.20
  • 00390 中國中鐵
  • 4.660
  • 目標︰$5.00
熱炒概念股
即時重點新聞

03/03/2023 11:31  《異動股》浪潮數字瀉12%，浪潮集團被美列入實體清單

03/03/2023 11:17  【兩會在即】李家超明午赴京，列席人大會議開幕式

03/03/2023 09:24  《中概異動》嗶哩嗶哩(9626)高開一成，第四季虧損收窄

03/03/2023 09:23  恒指高開273點報20703，百度升4.5%，京東漲3.6%

03/03/2023 09:11  《本港經濟》2月PMI升至53.9，錄九個月來最快升速

03/03/2023 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入７３﹒１１億元，買恒生國企沽藥明

03/03/2023 08:30  【大行炒Ｄ乜】Ｂ站績後大行正面，高盛點評內銀股，降招行至中性

03/03/2023 09:41  《財資快訊》美電穩報７﹒８４９６，美元兌人幣跌報６﹒８９７０

專題透視
人氣文章

新聞>大行報告

【大行炒D乜】百威、B站績後大行點睇　一click就知道
人氣文章

新聞>中國故事

【上海特寫】義烏直擊：外貿企業憧憬復甦 惟難以回到最好時候
人氣文章

新聞>開市Good Morning

溫鋼城：關注兩會新政撐大市　料恒指3月有望重上兩萬一
品味生活
生活
人氣文章

裳色．惜裳．Tiff Chan

OL衣櫥必備3大穿搭單品！懶人最愛針織套裝/西裝外套如何襯出活潑感？
人氣文章

時事要聞

堆填區搜索結束無發現 遊艇公司41歲男子 涉助疑犯潛逃被捕
人氣文章

健康解「迷」

卡斯爾曼氏症 │ 死亡率較癌症高！罕見淋巴細胞增生病，6大症狀易與其他病混淆
DIVA CHANNEL
人氣文章

玩味誌．蕭國仁 Henry SIU

木桶與威士忌的協奏曲：用雪莉桶和波本桶釀製出來的威士忌，在酒體、味道上有何不同？
人氣文章

港女講男．妮洛

情侶外遊洗費應該點計？當對方要AA制，更分毫必計，這趟旅行未出發已經要告吹？
人氣文章

Fly with Luna．夏月

大阪Glamping | SKY DOME阪南（四）：一文看清預訂付款方法、交通安排、常見問題和行程懶人包
健康好人生 Health Channel
人氣文章
鼻敏感與肝、肺有關！治療卻離不開治脾！「熬雞骨湯」健脾補腎，一家大細都啱飲！
人氣文章
飲咖啡會令血壓上升？最新意大利研究：飲呢個分量不增加心血管疾病風險
人氣文章
香港將禁用部分氫化油？4步辨識反式脂肪，這5類含量較高的食品要留意！
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 03/03/2023 11:49
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 03/03/2023 11:49
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 03/03/2023 11:49
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 03/03/2023 11:30
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
1分鐘學投資
最新專題
More
人氣文章大行報告03/03/2023
【大行炒D乜】百威、B站績後大行點睇　一click就知道
人氣文章中國故事03/03/2023
【上海特寫】義烏直擊：外貿企業憧憬復甦 惟難以回到最好時候
人氣文章國際動態03/03/2023
俄境內遭恐襲2死1傷，普京震怒，烏克蘭否認涉事
人氣文章開市Good Morning03/03/2023
溫鋼城：關注兩會新政撐大市　料恒指3月有望重上兩萬一
人氣文章香港要聞03/03/2023
尖沙嘴「海員之家」地盤大火　波及附近大廈 至少兩人受傷
人氣文章財經熱話03/03/2023
【虛幣世界】以太幣升級後可提款，料不會造成價格壓力
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金