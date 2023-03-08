【大行炒D乜】匯證升中資電訊股目標 花旗看好九置上試$60
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|備註：
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本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 08/03/2023 12:02
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 08/03/2023 12:02
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 08/03/2023 12:02
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 08/03/2023 11:44
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