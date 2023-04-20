  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【大行炒D乜】濠賭股、芯片股邊隻博得過？看看瑞信的名單

20/04/2023

 

 

 

 

【亞洲最矚目財經講座】陶冬看「2023年：政策轉變之年」與您分析環球市場焦點、中國宏觀經濟、香港樓市前景。► 火速報名

返回大行報告

相關資料 - 

異動股

異動股

01024

快手－Ｗ

49.000

異動股

03690

美團－Ｗ

140.400

異動股

09868

小鵬汽車－Ｗ

37.400

更多大行報告

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 01024 快手－Ｗ
  • 49.100
  • 03690 美團－Ｗ
  • 140.500
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 37.500
  • 00981 中芯國際
  • 25.600
  • 03896 金山雲
  • 4.100
股份推介
  • 06690 海爾智家
  • 25.150
  • 目標︰$27.00
  • 03993 洛陽鉬業
  • 5.480
  • 目標︰$7.40
  • 06963 陽光保險
  • 4.420
  • 目標︰$4.73
  • 09633 農夫山泉
  • 42.750
  • 目標︰$46.70
  • 01866 中國心連心化肥
  • 3.960
  • 目標︰$4.92
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 91.950
  • 00700 騰訊控股
  • 357.600
  • 03690 美團－Ｗ
  • 140.500
  • 00981 中芯國際
  • 25.600
  • 00941 中國移動
  • 67.450
報章貼士
  • 03993 洛陽鉬業
  • 5.480
  • 目標︰$7.40
  • 00631 三一國際
  • 9.470
  • 目標︰$10.00
  • 00696 中國民航信息網絡
  • 15.600
  • 目標︰$18.40
熱炒概念股
即時重點新聞

20/04/2023 16:13  恒指全日高收29點報20396，新奧能源收升5%，金沙漲4%

20/04/2023 14:38  《Ａ股焦點》長鑫存儲擬科創板IPO，估值最少千億，半導體股漲

20/04/2023 14:23  《新股上市》傳遠東宏信分拆宏信建設下周起招股，集資近20億元

20/04/2023 13:08  《異動股》越地(123)午後復牌急挫12%，建議100供30

20/04/2023 12:06  《國企紅籌》越秀地產按9元100供30，所得淨額83億作投資

20/04/2023 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入２９﹒６６億元，買盈富沽騰訊

20/04/2023 08:25  【大行炒Ｄ乜】高盛、德意志銀行降京東目標，瑞信升中芯至２４元

20/04/2023 11:41  《財資快訊》美電穩報７﹒８４９２，一周拆息微升至２﹒１％

專題透視
人氣文章

新聞>香港政情

賣旗日申請表增「國安」條款，違者可被撤銷許可證
人氣文章

新聞>財經熱話

美元走強油價金價齊挫　惟同獲大行唱好　油股金礦股可趁調整吸納
人氣文章

新聞>香港要聞

醫管局:加強監察病人，急症室職員每小時巡視一次洗手間
品味生活
生活
人氣文章

娛樂情報

賭王千金峇里成婚 何超蓮中式露腰裙褂出嫁
人氣文章

娛樂情報

林家棟爆被導演迫瘋 楊樂文獲MIRROR全團造勢
人氣文章

時事要聞

總結6個相信 夏寶龍結束6日訪港 李家超︰充分反映中央重視
DIVA CHANNEL
人氣文章

Travel & Dining

復活節就是吃甜點的最大理由？應節美美蛋糕、窩心朱古力推介：超好玩Smash Cake、半復活蛋造型素蛋糕、矜貴英國皇家認證朱古力
人氣文章

Fashion

用消費券替衣櫥換季！好看百搭小眾特式涼鞋：西班牙工匠手製HEREU、極簡主義Marsèll、型格未來風Coperni
人氣文章

港女講男．妮洛

不合時宜的「戀愛腦」：婚後當個全職主婦，有老公養便等如幸福美滿？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
感冒後最好調補脾胃！衛氣足可抵外邪！推介健脾去濕「姬松茸赤小豆栗子豬骨湯」，一家啱飲！ 2
人氣文章
經常聲沙？聲帶生瘜肉說話如針拮！每3人就有1個患聲線障礙！微創手術幫助還原靚聲
人氣文章
念念不忘耶路撒冷馬拉松之旅！遊約旦坐四驅車馳騁沙漠，決定明年挑戰死海馬拉松！
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 20/04/2023 16:22
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 20/04/2023 16:22
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 20/04/2023 16:22
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 20/04/2023 16:05
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
風水蔣知識
最新專題
More
人氣文章國際動態20/04/2023
美財政部現金流僅夠政府支出，共和黨提債務上限議案
人氣文章香港政情20/04/2023
賣旗日申請表增「國安」條款，違者可被撤銷許可證
人氣文章財經熱話20/04/2023
美元走強油價金價齊挫　惟同獲大行唱好　油股金礦股可趁調整吸納
人氣文章香港要聞20/04/2023
醫管局:加強監察病人，急症室職員每小時巡視一次洗手間
人氣文章香港要聞20/04/2023
運輸署：截至前日已發車輛貼64萬張，佔全港車輛八成
人氣文章大行報告20/04/2023
【大行炒D乜】濠賭股、芯片股邊隻博得過？看看瑞信的名單
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【火速參加】陶冬看「2023年：政策轉變之年」—— 亞洲本年度最矚目財經講座！

etnet榮獲HKEX Awards 2022兩大獎項

【今日知昔】尖沙咀鐘樓每代人都有唔同印象！點解大鐘曾超過70年無響？過往呢度係東鐵綫嘅尾站？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金