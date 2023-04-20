【大行炒D乜】濠賭股、芯片股邊隻博得過？看看瑞信的名單
20/04/2023
【亞洲最矚目財經講座】陶冬看「2023年：政策轉變之年」與您分析環球市場焦點、中國宏觀經濟、香港樓市前景。► 火速報名
20/04/2023
【亞洲最矚目財經講座】陶冬看「2023年：政策轉變之年」與您分析環球市場焦點、中國宏觀經濟、香港樓市前景。► 火速報名
更多大行報告
20/04/2023
19/04/2023
18/04/2023
17/04/2023
14/04/2023
13/04/2023
12/04/2023
11/04/2023
06/04/2023
延伸閱讀
20/04/2023 16:13 恒指全日高收29點報20396，新奧能源收升5%，金沙漲4%
20/04/2023 14:38 《Ａ股焦點》長鑫存儲擬科創板IPO，估值最少千億，半導體股漲
20/04/2023 14:23 《新股上市》傳遠東宏信分拆宏信建設下周起招股，集資近20億元
20/04/2023 13:08 《異動股》越地(123)午後復牌急挫12%，建議100供30
20/04/2023 12:06 《國企紅籌》越秀地產按9元100供30，所得淨額83億作投資
20/04/2023 07:52 【北水炒Ｄ乜】淨流入２９﹒６６億元，買盈富沽騰訊
20/04/2023 08:25 【大行炒Ｄ乜】高盛、德意志銀行降京東目標，瑞信升中芯至２４元
20/04/2023 11:41 《財資快訊》美電穩報７﹒８４９２，一周拆息微升至２﹒１％
|備註：
|
本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 20/04/2023 16:22
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 20/04/2023 16:22
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 20/04/2023 16:22
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 20/04/2023 16:05
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
|國際動態20/04/2023
美財政部現金流僅夠政府支出，共和黨提債務上限議案
|香港政情20/04/2023
賣旗日申請表增「國安」條款，違者可被撤銷許可證
|財經熱話20/04/2023
美元走強油價金價齊挫 惟同獲大行唱好 油股金礦股可趁調整吸納
|香港要聞20/04/2023
醫管局:加強監察病人，急症室職員每小時巡視一次洗手間
|香港要聞20/04/2023
運輸署：截至前日已發車輛貼64萬張，佔全港車輛八成
|大行報告20/04/2023
【大行炒D乜】濠賭股、芯片股邊隻博得過？看看瑞信的名單
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰