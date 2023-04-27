【大行炒D乜】平保、招行、海螺季績榮辱互見 大行又點睇？一click就知道
27/04/2023
etnet榮獲HKEX Awards 2022「最佳表現證券數據供應商」及「最佳表現衍生產品數據供應商」兩大獎項 ► 了解更多
27/04/2023
etnet榮獲HKEX Awards 2022「最佳表現證券數據供應商」及「最佳表現衍生產品數據供應商」兩大獎項 ► 了解更多
更多大行報告
27/04/2023
26/04/2023
25/04/2023
24/04/2023
21/04/2023
20/04/2023
19/04/2023
18/04/2023
17/04/2023
延伸閱讀
27/04/2023 09:26 恒指低開20點報19736，保險股強，友邦升逾2%平保升1%
27/04/2023 08:07 【俄烏開戰】習近平與澤連斯基通電話，中方將派代表訪烏等國溝通
27/04/2023 09:23 《異動股》友邦(1299)高開逾2%，首新業務價值增28%
27/04/2023 09:49 【聚焦數據】首季全國規上工業企業利潤按年跌21.4%，跌幅縮
27/04/2023 09:53 《異動股》珍酒李渡(6979)收窄跌幅，現較招股價低14%
27/04/2023 07:52 【北水炒Ｄ乜】淨流入１５﹒０２億元，買騰訊沽中芯
27/04/2023 08:46 【大行炒Ｄ乜】眾大行降招行目標價，瑞信升平保目標價
21/04/2023 17:36 《嚟緊炒Ｄ乜》贛鋒鋰業營造頭肩底形態，中短線睇７６﹒４銀
27/04/2023 11:51 《財資快訊》美電穩報７﹒８４９８，一周拆息升至３﹒２％
|備註：
|
本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 27/04/2023 12:13
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 27/04/2023 12:13
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 27/04/2023 12:13
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 27/04/2023 11:55
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
|國際動態27/04/2023
美國起訴40名公安民警，中國公安部嚴正交涉抗議
|大行報告27/04/2023
【大行炒D乜】平保、招行、海螺季績榮辱互見 大行又點睇？一click就知道
|國際動態27/04/2023
阿根廷4月開始轉用人民幣支付中國進口貨品
|開市Good Morning27/04/2023
林家亨：港股近期跌勢全因拜登據限對華投資 下方支持位睇19580
|國際動態27/04/2023
習近平與澤連斯基通電話，中方將派代表訪烏等國溝通
|財經熱話27/04/2023
【虛幣世界】比特幣急跌後反彈，目前回穩至29000美元
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰