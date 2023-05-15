【大行炒D乜】中芯績後點部署？一表掌握大行最新評級目標價
15/05/2023
etnet經濟通榮獲HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎。► 了解更多
更多大行報告
15/05/2023
12/05/2023
11/05/2023
10/05/2023
09/05/2023
08/05/2023
05/05/2023
04/05/2023
03/05/2023
延伸閱讀
15/05/2023 10:25 【互換通】金管局：北向互換通今啟動，將按市場發展提升操作安排
15/05/2023 10:16 【外圍經濟】拜登擬周二與眾院議長麥卡錫談債限，有信心打破僵局
15/05/2023 09:39 【互換通】李家超:互換通將與債券通產生協同效應
15/05/2023 09:23 《異動股》四隻染藍新貴普遍上升，京東健康、紫金高開近2%
15/05/2023 09:22 恒指低開102點報19525，京東挫3.5%，匯控跌逾2%
15/05/2023 07:52 【北水炒Ｄ乜】淨流出５﹒８５億元，買中芯沽中移動
15/05/2023 08:30 【大行炒Ｄ乜】大摩點評內銀股，高盛降京東９％目標價
12/05/2023 18:13 《嚟緊炒Ｄ乜》百度現小圓底回升，中長線可望挑戰２５０銀
|備註：
|
本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 15/05/2023 12:33
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 15/05/2023 12:33
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 15/05/2023 12:33
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 15/05/2023 12:15
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
|市場動向15/05/2023
平安壽險新銀保渠道成增長引擎
|財經熱話15/05/2023
《午市前瞻》染藍新貴有望「脫咒」 京東健康 攜程易炒難揸
|財經熱話15/05/2023
譚仔(2217)年度賺1.4億元跌30.6%，股息10.5仙
|大行報告15/05/2023
【大行炒D乜】中芯績後點部署？一表掌握大行最新評級目標價
|財經熱話15/05/2023
【中資電訊股】中移動(941)回吐仍在高位 吼位入手無須心急
|財經熱話15/05/2023
中國恒大(3333)及許家印仲裁被判付58億人幣
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯虛幣N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰