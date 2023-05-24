【大行炒D乜】大摩點評銀娛、永利 邊隻較值博？
24/05/2023
etnet榮獲HKEX Awards 2022「最佳表現證券數據供應商」及「最佳表現衍生產品數據供應商」兩大獎項 ► 了解更多
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|備註：
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本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 24/05/2023 12:32
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 24/05/2023 12:33
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 24/05/2023 12:32
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 24/05/2023 12:16
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