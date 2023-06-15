【大行炒D乜】摩通調高信義光能至增加權重，野村降港交所目標價
15/06/2023
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|備註：
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本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 15/06/2023 14:17
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 15/06/2023 14:17
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 15/06/2023 14:17
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 15/06/2023 14:01
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