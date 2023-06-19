  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【大行炒D乜】建銀國際點評阿里健康、京東健康同平安好醫生，一click就知道

19/06/2023

 

 

 

etnet Forex版面大革新！一按了解更新詳情，參加遊戲，填問卷贏獎品！► 立即了解與參加

返回大行報告

相關資料 - 

異動股

異動股

00700

騰訊控股

357.200

異動股

09988

阿里巴巴－ＳＷ

89.700

異動股

03690

美團－Ｗ

137.000

更多大行報告

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00700 騰訊控股
  • 357.200
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 89.700
  • 03690 美團－Ｗ
  • 137.000
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 46.300
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 10.920
股份推介
  • 00763 中興通訊
  • 28.500
  • 目標︰$31.00
  • 00839 中教控股
  • 6.720
  • 目標︰$7.00
  • 01397 碧瑤綠色集團
  • 0.720
  • 目標︰$1.10
  • 09696 天齊鋰業
  • 55.950
  • 目標︰$69.00
  • 01211 比亞迪股份
  • 266.800
  • 目標︰$300.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 89.700
  • 00700 騰訊控股
  • 357.200
  • 00005 滙豐控股
  • 61.400
  • 00941 中國移動
  • 64.600
  • 00388 香港交易所
  • 313.200
報章貼士
  • 00388 香港交易所
  • 313.200
  • 目標︰$350.00
  • 00839 中教控股
  • 6.720
  • 目標︰$7.00
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 89.700
  • 目標︰$100.00
熱炒概念股
即時重點新聞

19/06/2023 16:10  恒指全日低收127點報19912，潤電升2%，碧桂園跌逾5%

19/06/2023 15:46  【大國博弈】美國國務院：布林肯將與習近平會面

19/06/2023 13:48  【大國博弈】王毅要求美方取消單邊制裁，放棄對中國科技發展打壓

19/06/2023 11:26  《港元利率》拆息全線升穿5厘，隔夜息抽升半厘高見5.44厘

19/06/2023 11:24  國泰:7月內地招聘機艙服務員，往返內地航班設普通話機艙廣播

19/06/2023 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流出９６﹒２６億元，買中石油沽盈富

19/06/2023 08:24  【大行炒Ｄ乜】建銀首予阿里健康跑贏大市，中信首予珍酒李渡買入

16/06/2023 17:36  《嚟緊炒Ｄ乜》維他奶下周派全年成績單，長線有望上試１８﹒４銀

19/06/2023 11:40  《財資快訊》美電軟報７﹒８１９４，一個月至九個月均升１０基點

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

王毅要求美方取消單邊制裁，放棄對中國科技發展打壓
人氣文章

新聞>香港要聞

國泰:7月內地招聘機艙服務員，往返內地航班設普通話機艙廣播
人氣文章

新聞>香港政情

傳李家超下月底訪問東盟，為香港加入RCEP鋪路
品味生活
生活
人氣文章

時事要聞

黃鴨最後維港出巡 萬人冒雨送別
人氣文章

娛樂情報

騎呢驚喜賀父親節 鄭嘉穎意粉倒落枱 嚇呆囝囝 1
人氣文章

FOCUS

【FOCUS】布林肯北京之行，大棋局下小過招
DIVA CHANNEL
人氣文章

Fashion

告別大Logo、Monogram，低調奢華是今年時尚皇道！了解內行人才明白的Quiet Luxury、Quiet Fashion精髓！
人氣文章

古董投資秘笈．費吉

清代單色釉瓷器存世品極多，價格已見頂？反觀宋代出品仍有晉升空間？
人氣文章

性治療師手記．古錦榮

無性婚姻：有感情，性就變得不重要？親近對方的意欲不再，結果只剩下無盡失落感
健康好人生 Health Channel
人氣文章
易醒、早醒、多夢都算失眠！邊4類人最易失眠？中醫：按穴位可改善！4款食療推介
人氣文章
經常口臭、生痱滋，未必係熱氣？與心肝脾肺腎都有關！中醫推介1款泡茶、2款糖水滋陰生津、降虛火防治口瘡
人氣文章
快樂安老｜「陪伴犬」或是最治癒的心靈雞湯！導盲犬融入長者生活社區，可提升長輩身心健康？
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 19/06/2023 16:26
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 19/06/2023 16:16
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 19/06/2023 16:26
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 19/06/2023 16:10
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
政經專訪
最新專題
More
人氣文章中國故事19/06/2023
王毅要求美方取消單邊制裁，放棄對中國科技發展打壓
人氣文章香港要聞19/06/2023
國泰:7月內地招聘機艙服務員，往返內地航班設普通話機艙廣播
人氣文章香港政情19/06/2023
傳李家超下月底訪問東盟，為香港加入RCEP鋪路
人氣文章大行報告19/06/2023
【大行炒D乜】建銀國際點評阿里健康、京東健康同平安好醫生，一click就知道
人氣文章財經熱話19/06/2023
《午市前瞻》人民幣櫃台股份成交低落 料滙控至業績前才有關注度
人氣文章香港要聞19/06/2023
市民抓緊最後機會，今早冒雨與黃色巨鴨道別
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【etnet Bonus】外匯虛幣版面大革新！齊玩遊戲填問卷、贏7-11 港幣$20現金券！

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

【港啲事】將軍澳究竟係屬九龍定新界？大量機構地址寫九龍將軍澳？新界的士揀地方入？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金