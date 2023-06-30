  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【大行炒D乜】滙控、渣打邊隻好 ?click入嚟睇下花旗點評價

30/06/2023

 

 

 

 

etnet Forex版面大革新！一按了解更新詳情，參加遊戲，填問卷贏獎品！► 立即了解與參加

返回大行報告

相關資料 - 

異動股

異動股

09868

小鵬汽車－Ｗ

50.900

異動股

02469

粉筆

4.060

異動股

01691

ＪＳ環球生活

1.500

更多大行報告

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 50.900
  • 02469 粉筆
  • 4.060
  • 01691 ＪＳ環球生活
  • 1.500
  • 01024 快手－Ｗ
  • 53.700
  • 02269 藥明生物
  • 36.650
股份推介
  • 00327 百富環球
  • 6.030
  • 目標︰$7.00
  • 00941 中國移動
  • 64.400
  • 目標︰$68.00
  • 02130 嘉泓物流
  • 7.880
  • 目標︰$10.00
  • 06110 滔搏
  • 6.780
  • 目標︰$7.53
  • 02688 新奧能源
  • 98.600
  • 目標︰$108.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 81.200
  • 00700 騰訊控股
  • 331.000
  • 00001 長和
  • 48.050
  • 03690 美團－Ｗ
  • 122.400
  • 00005 滙豐控股
  • 60.900
報章貼士
  • 00384 中國燃氣
  • 8.950
  • 目標︰$9.70
  • 01800 中國交通建設
  • 4.260
  • 目標︰$5.30
  • 00144 招商局港口
  • 11.120
  • 目標︰$13.00
熱炒概念股
即時重點新聞

30/06/2023 11:12  【地皮截標】堅尼地城住宅地暫收4份標書，嘉華及會德豐等入標

30/06/2023 10:03  《中概異動》小鵬飆13%破牛熊線，何小鵬指G6每月目標售萬部

30/06/2023 09:38  【聚焦人幣】人幣即期貶156點報7.2579，離岸穿7.27

30/06/2023 09:35  【聚焦數據】中國6月官方製造業PMI微升至49%，符預期

30/06/2023 09:23  恒指低開52點報18881，申洲跌逾2%，中升逆市漲逾3%

30/06/2023 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流出３５﹒８９億元，買中移動沽盈富

30/06/2023 08:17  【大行炒Ｄ乜】花旗升滙控７％目標，多行調低波司登目標價

30/06/2023 10:37  《嚟緊炒Ｄ乜》微創機器人蜻蜓眼獲歐盟ＣＥ認證，中線上望３５銀

30/06/2023 12:08  《財資快訊》美電軟報７﹒８３５１，一周拆息較上日微軟１０基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

《午市前瞻》出台政策不夠重磅難撐起大市 潤啤20天線有阻力
人氣文章

新聞>大行報告

【大行炒D乜】滙控、渣打邊隻好 ?click入嚟睇下花旗點評價
人氣文章

新聞>香港政情

李家超:香港重新騰飛，在國安法下吸引力有增無減
品味生活
生活
人氣文章

玩樂 What’s On

7月片單｜10大新上電影、Netflix、Disney+劇集推介！發哥闊別5年大作《別叫我“賭神”》、懸疑劇大師最新韓劇《惡鬼》、Marvel年度重頭《秘密入侵》
人氣文章

小薯茶水間

QS最新世界大學排名改準則！香港學府名次即跌︰科大跌出50強！北京、清華超越港大？呢間美國名校蟬聯no.1！
人氣文章

職場女王．張慧敏 Alison

職場女王Son姐 | 畢業生搵工：最緊要Matching同Timing！專才、外勞夾擊，把握機會行呢步先
DIVA CHANNEL
人氣文章

Beauty

無懼夏日熾熱陽光！高CP值防曬霜推薦： Clarins抗污染、Caudalie純素不致敏、Pola滋潤提亮，日常單用、作妝前底霜都可！
人氣文章

Fashion

RIMOWA新色限定系列登場！絕美北極藍色Original行李箱、Personal斜揹袋、Never Still Flap背包，如沐浴於冰涼的海水中！
人氣文章

Fashion

遊日注意！首間LOEWE ReCraft登陸大阪！獨家發售客製化Anagram竹籃編織袋、不到千元維修心愛包包
健康好人生 Health Channel
人氣文章
涼冷氣飲涼茶可能令身體更虛弱！落雨天飲食要健脾袪濕！推介「淮山節瓜核桃雞湯」
人氣文章
大婚日子舊愛踩場？與前度拍下「那種相片」，該如何向未婚夫解釋？
人氣文章
本港12女性有一個感染HPV！可致子宮頸癌！醫生：定期篩查可減逾9成患癌風險
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 30/06/2023 13:02
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 30/06/2023 13:02
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 30/06/2023 13:02
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 30/06/2023 12:45
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
1分鐘學投資
最新專題
More
人氣文章財經熱話30/06/2023
《午市前瞻》出台政策不夠重磅難撐起大市 潤啤20天線有阻力
人氣文章大行報告30/06/2023
【大行炒D乜】滙控、渣打邊隻好 ?click入嚟睇下花旗點評價
人氣文章香港政情30/06/2023
李家超:香港重新騰飛，在國安法下吸引力有增無減
人氣文章財經熱話30/06/2023
【內需積弱】未推刺激經濟新政，體品股暫已跌定？
人氣文章中國故事30/06/2023
李強：促進家居消費，鼓勵企業提供定制化家居商品
人氣文章財經熱話30/06/2023
《嚟緊炒D乜》微創機器人蜻蜓眼獲歐盟CE認證，中線上望35銀
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【etnet Bonus】外匯虛幣版面大革新！齊玩遊戲填問卷、贏7-11 港幣$20現金券！

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

【港古仔】呂法傳師傅法科日常你問我答！點樣知自己係唔係撞邪？竟然有人中「叮噹降」！？靈體都會直接搵師傅求助！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金