  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【大行炒D乜】花旗削耐世特近三成目標，富瑞降九毛九目標

07/07/2023

 

 

返回大行報告

更多大行報告

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 沒有相關資料。
股份推介
  • 02313 申洲國際
  • 76.000
  • 目標︰$85.00
  • 01523 珩灣科技
  • 2.250
  • 目標︰$2.42
  • 03899 中集安瑞科
  • 7.240
  • 目標︰$8.20
  • 06680 金力永磁
  • 11.860
  • 目標︰$13.50
  • 02359 藥明康德
  • 62.050
  • 目標︰$67.388
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 84.600
  • 00700 騰訊控股
  • 326.800
  • 00939 建設銀行
  • 4.380
  • 00001 長和
  • 45.800
  • 00388 香港交易所
  • 281.400
報章貼士
  • 00142 第一太平
  • 2.910
  • 目標︰--
  • 06618 京東健康
  • 49.250
  • 目標︰$58.00
  • 00107 四川成渝高速公路
  • 2.240
  • 目標︰$2.50
熱炒概念股
即時重點新聞

07/07/2023 08:32  【大國博弈】耶倫料今早與劉鶴會面，下午與李強舉行雙邊會談

07/07/2023 09:27  【外圍經濟】「日圓先生」：美日政策分化恐推動日圓跌破160

07/07/2023 13:04  據報中國最快周五對螞蟻集團處以至少80億人幣罰款

07/07/2023 10:08  【國際要聞】柬埔寨驅逐22名Meta員工，欲禁洪森帳號惹禍

07/07/2023 10:29  【香港政情】李家超出席泛珠三角區域合作行政首長聯席會議

07/07/2023 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入３２﹒２８億元，買建行沽港交所

07/07/2023 08:23  【大行炒Ｄ乜】花旗削耐世特近三成目標，富瑞降九毛九目標

07/07/2023 11:38  《財資快訊》美電漲報７﹒８２４６，隔夜拆息較上日升４０基點

專題透視
人氣文章

新聞>FOCUS

【FOCUS】Threads上線撼推特　目標「聯邦宇宙」
人氣文章

新聞>財經熱話

大市成交疏ipo市場不振，港交所遭美銀降目標創逾半年低，已屆吸納時？
人氣文章

新聞>財經熱話

《午市前瞻》恒指料下試18000關口 新能源車首選比亞迪
品味生活
生活
人氣文章

健康快車．石鏡泉、吳國雄

後新冠期防疫
人氣文章

娛樂情報

《靈戲逼人》曬粵劇功架 受力捧新晉小生阮浩棕一望龔嘉欣即NG
人氣文章

雷鳴天下．雷鼎鳴

法國暴動顯示社交媒體應整頓
DIVA CHANNEL
人氣文章

Art & Living

蘇富比呈獻Queen靈魂主唱Freddie Mercury巡迴展與拍賣，公開逾千件私人珍藏！
人氣文章

The Dapper Style．汝勤

夏日的隨性優雅：Polo Shirt可以有多講究？從布料和領口細節入手，選擇最適合自己的風格！
人氣文章

隨性辦公室．飛天爺爺

大婚日子舊愛踩場？與前度拍下「那種相片」，該如何向未婚夫解釋？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
小兒易病與肺虛、脾虛、腎虛體質有關！中藥幫助增強臟腑功能，嬰幼兒都適合？
人氣文章
營養Buzzword | 肌醇是甚麼？原來是維他命B8！有3大健康益處！需要食補充劑嗎？
人氣文章
壯年不倖免！64歲女士染肺炎球菌併發肺炎、敗血症，留醫ICU一個月！血清3型最惡，附抗藥性難治療
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 07/07/2023 15:10
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 07/07/2023 15:10
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 07/07/2023 15:10
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 07/07/2023 14:55
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
風水蔣知識
最新專題
More
人氣文章國際動態07/07/2023
美媒：拜登總統同意向烏克蘭提供集束彈
人氣文章FOCUS07/07/2023
【FOCUS】Threads上線撼推特　目標「聯邦宇宙」
人氣文章財經熱話07/07/2023
大市成交疏ipo市場不振，港交所遭美銀降目標創逾半年低，已屆吸納時？
人氣文章財經熱話07/07/2023
《午市前瞻》恒指料下試18000關口 新能源車首選比亞迪
人氣文章財經熱話07/07/2023
傳渣打曾向金管局貼現窗借31億隔夜流動港元資金
人氣文章大行報告07/07/2023
【大行炒D乜】花旗削耐世特近三成目標，富瑞降九毛九目標
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【etnet Bonus】外匯虛幣版面大革新！齊玩遊戲填問卷、贏7-11 港幣$20現金券！

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

【港古仔】呂法傳師傅法科日常你問我答！點樣知自己係唔係撞邪？竟然有人中「叮噹降」！？靈體都會直接搵師傅求助！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金