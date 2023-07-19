【大行炒D乜】內需股點揀好？一click就知道
19/07/2023
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|備註：
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本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 19/07/2023 13:07
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 19/07/2023 13:07
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 19/07/2023 13:07
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 19/07/2023 12:50
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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