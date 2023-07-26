【大行炒D乜】星展下調內房目標價，多間大行睇淡手機孖寶
26/07/2023
26/07/2023
更多大行報告
26/07/2023
25/07/2023
24/07/2023
21/07/2023
20/07/2023
19/07/2023
18/07/2023
17/07/2023
14/07/2023
延伸閱讀
26/07/2023 08:11 【外圍經濟】微軟第四財季銷售增長乏力，雲業務放緩
26/07/2023 07:53 【企業盈喜】九毛九(09922)中期溢利升最少2.8倍
26/07/2023 08:15 《航運指數》波羅的海乾貨指數跌0.52%
26/07/2023 08:08 《神州頭條》財經報章頭版摘要：習近平要求全面加強軍事治理
26/07/2023 07:54 ASMPT次季少賺66%，半年盈利跌64%，中期息61仙
26/07/2023 07:52 【北水炒Ｄ乜】淨流出６１﹒２１億元，買騰訊沽盈富
26/07/2023 08:16 【大行炒Ｄ乜】星展下調內房目標價，多間大行睇淡手機孖寶
21/07/2023 13:11 《嚟緊炒Ｄ乜》微創醫療圓底回升現突破，中線有望見２７銀
26/07/2023 11:39 《財資快訊》美電軟報７﹒８０８３，一周期拆息維持４﹒６厘
|備註：
|
本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 26/07/2023 12:39
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 26/07/2023 12:40
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 26/07/2023 12:39
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 26/07/2023 12:20
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
|財經熱話26/07/2023
內地本月汽車銷量料回落，惟車股獲國策加持可趁回吐吸納？
|財經熱話26/07/2023
《午市前瞻》恒指料受惠停止加息最高見19500 康希諾吼得過
|財經熱話26/07/2023
內地政治局會議繼續促消費，相關股份點部署？
|大行報告26/07/2023
【大行炒D乜】星展下調內房目標價，多間大行睇淡手機孖寶
|財經熱話26/07/2023
傳歐舒丹或獲主席提私有化，考慮在歐洲股市重新上市
|香港要聞26/07/2023
天文台：今日稍後發出一號戒備信號，周五、六料有狂風大驟雨
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯虛幣
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
雙櫃台N
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰