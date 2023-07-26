  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【大行炒D乜】星展下調內房目標價，多間大行睇淡手機孖寶

26/07/2023

 

 

 

返回大行報告

更多大行報告

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 沒有相關資料。
股份推介
  • 00839 中教控股
  • 6.350
  • 目標︰$7.00
  • 02618 京東物流
  • 12.480
  • 目標︰$13.70
  • 03918 金界控股
  • 4.740
  • 目標︰$5.20
  • 00826 天工國際
  • 2.580
  • 目標︰$2.83
  • 00700 騰訊控股
  • 340.000
  • 目標︰$364.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 93.450
  • 00700 騰訊控股
  • 340.000
  • 00005 滙豐控股
  • 64.450
  • 00001 長和
  • 47.600
  • 00388 香港交易所
  • 303.000
報章貼士
  • 00236 香港生力啤
  • 0.860
  • 目標︰$1.25
  • 06030 中信証券
  • 14.920
  • 目標︰$18.00
  • 09901 新東方－Ｓ
  • 39.250
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

26/07/2023 08:11  【外圍經濟】微軟第四財季銷售增長乏力，雲業務放緩

26/07/2023 07:53  【企業盈喜】九毛九(09922)中期溢利升最少2.8倍

26/07/2023 08:15  《航運指數》波羅的海乾貨指數跌0.52%

26/07/2023 08:08  《神州頭條》財經報章頭版摘要：習近平要求全面加強軍事治理

26/07/2023 07:54  ASMPT次季少賺66%，半年盈利跌64%，中期息61仙

26/07/2023 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流出６１﹒２１億元，買騰訊沽盈富

26/07/2023 08:16  【大行炒Ｄ乜】星展下調內房目標價，多間大行睇淡手機孖寶

21/07/2023 13:11  《嚟緊炒Ｄ乜》微創醫療圓底回升現突破，中線有望見２７銀

26/07/2023 11:39  《財資快訊》美電軟報７﹒８０８３，一周期拆息維持４﹒６厘

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

內地本月汽車銷量料回落，惟車股獲國策加持可趁回吐吸納？
人氣文章

新聞>財經熱話

《午市前瞻》恒指料受惠停止加息最高見19500 康希諾吼得過
人氣文章

新聞>財經熱話

內地政治局會議繼續促消費，相關股份點部署？
品味生活
生活
人氣文章

缸邊隨筆．石鏡泉

日韓經濟滅頂？ 1
人氣文章

政是有心．余君雋

震攝不要向外逃份子提供資助 1
人氣文章

台灣熱話．姚超文

特朗普真心話，驚醒台灣人美夢 1
DIVA CHANNEL
人氣文章

Fashion

消費券又來了！網購平台TWIST、Lane Crawford、Farfetch名牌大減價！低價入手LOEWE、Bottega Veneta、Valentino心水包包！
人氣文章

ChatENT．月巴氏

是誰讓我們那麼清楚張致恒？是雯雯
人氣文章

ChatENT．月巴氏

客串NewJeans新歌〈Cool With You〉MV——其實梁朝偉也是歌手
健康好人生 Health Channel
人氣文章
男友忙得沒時間見面，是事業心重，還是先後次序的選擇？
人氣文章
經絡穴位 + 催眠言語暗示！中醫都有催眠術？甚麼是經絡催眠？哪一類人適合？
人氣文章
輪椅人士用扶手電梯易生意外！物理治療師：要有兩個照顧者同行，上落方法不同！坐電動輪椅要規劃出行路線　
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 26/07/2023 12:39
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 26/07/2023 12:40
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 26/07/2023 12:39
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 26/07/2023 12:20
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
政經專訪
最新專題
More
人氣文章財經熱話26/07/2023
內地本月汽車銷量料回落，惟車股獲國策加持可趁回吐吸納？
人氣文章財經熱話26/07/2023
《午市前瞻》恒指料受惠停止加息最高見19500 康希諾吼得過
人氣文章財經熱話26/07/2023
內地政治局會議繼續促消費，相關股份點部署？
人氣文章大行報告26/07/2023
【大行炒D乜】星展下調內房目標價，多間大行睇淡手機孖寶
人氣文章財經熱話26/07/2023
傳歐舒丹或獲主席提私有化，考慮在歐洲股市重新上市
人氣文章香港要聞26/07/2023
天文台：今日稍後發出一號戒備信號，周五、六料有狂風大驟雨
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【etnet Bonus】外匯虛幣版面大革新！齊玩遊戲填問卷、贏7-11 港幣$20現金券！

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

【港古仔】呂法傳師傅拆解電影神怪橋段！有一個髮型最當旺！去邊度能夠吸取靈氣？靈龜出海係咪代表香港「陸沉」！？點解拜多啲山能夠幫到自己？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金