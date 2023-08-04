【大行炒D乜】百威、長和系績後點部署？一表睇晒大行最新評級目標價
04/08/2023
etnet Forex版面大革新！一按了解更新詳情，參加遊戲，填問卷贏獎品！► 立即了解與參加
更多大行報告
04/08/2023
03/08/2023
02/08/2023
01/08/2023
31/07/2023
28/07/2023
27/07/2023
26/07/2023
25/07/2023
延伸閱讀
04/08/2023 07:50 《國金頭條》蘋果iPhone銷售遜預期，美股下行標普連跌3日
04/08/2023 08:36 【國際要聞】半月內第2宗，韓國男子隨機斬人至少1死13傷
04/08/2023 08:13 【大國博弈】邀王毅訪美，布林肯：仍未收到中方回覆
04/08/2023 07:51 《國企紅籌》萬科企業(02202)7月銷售額跌35%
04/08/2023 07:51 《神州民企》民生教育(1569)授10億人幣購勵德股權選擇權
04/08/2023 07:52 【北水炒Ｄ乜】淨流入３４﹒２１億元，買騰訊沽滙控
04/08/2023 09:47 【大行炒Ｄ乜】大行普降百威亞太目標價，大行齊點評長和系股份
04/08/2023 10:56 《嚟緊炒Ｄ乜》金沙中國突破２５０周線，目標價４０﹒５５銀
04/08/2023 09:57 《財資快訊》美電升報７﹒８０６１，隔夜拆息較上日飆至４﹒５％
|備註：
|
本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 04/08/2023 11:32
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 04/08/2023 11:32
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 04/08/2023 11:32
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 04/08/2023 11:15
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
|財經熱話04/08/2023
《嚟緊炒D乜》金沙中國突破250周線，目標價40.55銀
|國際動態04/08/2023
邀王毅訪美，布林肯：仍未收到中方回覆
|大行報告04/08/2023
【大行炒D乜】百威、長和系績後點部署？一表睇晒大行最新評級目標價
|國際動態04/08/2023
半月內第2宗，韓國男子隨機斬人至少1死13傷
|開市Good Morning04/08/2023
溫鋼城：恒指若守得穩19500點，可上望20800點
|財經熱話03/08/2023
李澤鉅：現時買地及買樓較3年前市況安全，長和下半年或重啟回購
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯虛幣
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
雙櫃台N
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰