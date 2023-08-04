  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【大行炒D乜】百威、長和系績後點部署？一表睇晒大行最新評級目標價

04/08/2023

 

 

 

 

 

etnet Forex版面大革新！一按了解更新詳情，參加遊戲，填問卷贏獎品！► 立即了解與參加

返回大行報告

相關資料 - 

異動股

異動股

09868

小鵬汽車－Ｗ

73.450

異動股

00020

商湯－Ｗ

1.760

異動股

01919

中遠海控

8.020

更多大行報告

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 73.650
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 1.770
  • 01919 中遠海控
  • 8.020
  • 09866 蔚來－ＳＷ
  • 118.800
  • 09888 百度集團－ＳＷ
  • 145.800
股份推介
  • 01110 金活醫藥集團
  • 0.590
  • 目標︰$0.90
  • 02877 神威藥業
  • 8.780
  • 目標︰$9.33
  • 00669 創科實業
  • 96.950
  • 目標︰$107.00
  • 01478 丘鈦科技
  • 3.470
  • 目標︰$3.72
  • 03390 滿貫集團
  • 5.070
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 95.150
  • 00700 騰訊控股
  • 342.800
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 12.220
  • 00007 智富資源投資
  • 0.152
  • 00990 榮暉國際
  • 0.870
報章貼士
  • 00688 中國海外發展
  • 18.380
  • 目標︰$21.50
  • 01299 友邦保險
  • 74.750
  • 目標︰$95.00
  • 00285 比亞迪電子
  • 30.100
  • 目標︰$34.30
熱炒概念股
即時重點新聞

04/08/2023 07:50  《國金頭條》蘋果iPhone銷售遜預期，美股下行標普連跌3日

04/08/2023 08:36  【國際要聞】半月內第2宗，韓國男子隨機斬人至少1死13傷

04/08/2023 08:13  【大國博弈】邀王毅訪美，布林肯：仍未收到中方回覆

04/08/2023 07:51  《國企紅籌》萬科企業(02202)7月銷售額跌35%

04/08/2023 07:51  《神州民企》民生教育(1569)授10億人幣購勵德股權選擇權

04/08/2023 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入３４﹒２１億元，買騰訊沽滙控

04/08/2023 09:47  【大行炒Ｄ乜】大行普降百威亞太目標價，大行齊點評長和系股份

04/08/2023 10:56  《嚟緊炒Ｄ乜》金沙中國突破２５０周線，目標價４０﹒５５銀

04/08/2023 09:57  《財資快訊》美電升報７﹒８０６１，隔夜拆息較上日飆至４﹒５％

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

《嚟緊炒D乜》金沙中國突破250周線，目標價40.55銀
人氣文章

新聞>大行報告

【大行炒D乜】百威、長和系績後點部署？一表睇晒大行最新評級目標價
人氣文章

新聞>開市Good Morning

溫鋼城：恒指若守得穩19500點，可上望20800點
品味生活
生活
人氣文章

Foodie What’s On

8月酒店自助餐 | 勁多優惠！75折任食和牛＋活波士頓龍蝦／9折大擦JW萬豪西貢風味海鮮／$368起食榴槤甜品Buffet
人氣文章

小薯茶水間

性格測試 | MBTI 16型人格決定你收入！邊個人格賺最多錢？40歲後ENTP後來居上！即測自己MBTI 3
人氣文章

玩樂 What’s On

票選泰國最奢華酒店排行榜！最佳市區酒店／Resort公開！爆紅137 Pillars竟不是最佳泳池酒店！最強SPA有30個療程揀
DIVA CHANNEL
人氣文章

夢囈之上．林靖風 Cyrus Lamprecht

因脆弱而愛上一個人？《新世紀福音戰士》：看似堅強的外表下，其實藏著血肉之軀
人氣文章

尋寶人．Wayne Hui

金鏈Layering穿搭法則！哪種長度易於日常配搭T-shirt？如何以盒子鏈、萬字夾鏈、古巴頸鏈營造個人風格？
人氣文章

Art & Living

《朱古力掌門人》前傳預告片釋出！「甜茶」載歌載舞出演，展開朱古力追夢之旅！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
婚後感情愈走愈遠，是對方變心，還是問題出於自己身上？感情沒有無緣無故的親密與「親陌」
人氣文章
又熱又濕！踏入生暗瘡高峰季節！背部爆瘡易留疤痕，男人比女人更高危？嚴重會影響情緒
人氣文章
頑治性抑鬱症狀比重度抑鬱更嚴重！住院、發作、併發、自殘風險更高！新式噴鼻藥有助緩解
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 04/08/2023 11:32
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 04/08/2023 11:32
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 04/08/2023 11:32
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 04/08/2023 11:15
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
1分鐘學投資
最新專題
More
人氣文章財經熱話04/08/2023
《嚟緊炒D乜》金沙中國突破250周線，目標價40.55銀
人氣文章國際動態04/08/2023
邀王毅訪美，布林肯：仍未收到中方回覆
人氣文章大行報告04/08/2023
【大行炒D乜】百威、長和系績後點部署？一表睇晒大行最新評級目標價
人氣文章國際動態04/08/2023
半月內第2宗，韓國男子隨機斬人至少1死13傷
人氣文章開市Good Morning04/08/2023
溫鋼城：恒指若守得穩19500點，可上望20800點
人氣文章財經熱話03/08/2023
李澤鉅：現時買地及買樓較3年前市況安全，長和下半年或重啟回購
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流版IQ

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

【港古仔】呂法傳師傅拆解電影神怪橋段！有一個髮型最當旺！去邊度能夠吸取靈氣？靈龜出海係咪代表香港「陸沉」！？點解拜多啲山能夠幫到自己？

【etnet chill賞你】賞「星期一的布魯斯：​今天也不想上班盲盒」 或「星期一的布魯斯：ipad 保護套」

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金