  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【大行炒D乜】舜宇、鐵塔、百威績後大行點睇？一表盡掌握

07/08/2023

 

 

 

 

 

etnet財經‧生活app，一app在手，天下暢遊！► 立即下載

返回大行報告

相關資料 - 

異動股

異動股

09868

小鵬汽車－Ｗ

74.650

異動股

00020

商湯－Ｗ

1.700

異動股

01919

中遠海控

7.980

更多大行報告

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 74.650
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 1.700
  • 01919 中遠海控
  • 7.980
  • 09866 蔚來－ＳＷ
  • 119.300
  • 09888 百度集團－ＳＷ
  • 146.500
股份推介
  • 00123 越秀地產
  • 10.140
  • 目標︰$13.00
  • 01666 同仁堂科技
  • 6.640
  • 目標︰$7.65
  • 01110 金活醫藥集團
  • 0.590
  • 目標︰$0.90
  • 02877 神威藥業
  • 8.360
  • 目標︰$9.33
  • 00669 創科實業
  • 97.300
  • 目標︰$107.00
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 341.200
  • 00007 智富資源投資
  • 0.155
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 95.600
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 12.320
  • 00990 榮暉國際
  • 0.880
報章貼士
  • 02367 巨子生物
  • 36.300
  • 目標︰--
  • 02638 港燈－ＳＳ
  • 4.830
  • 目標︰--
  • 00636 嘉里物流
  • 9.270
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

07/08/2023 16:42  《盤後部署》恒指料完成調整再試20500，翰森製藥超賣值博

07/08/2023 17:35  九置:本港消費復常前景或不清楚，積極減債冀抵銷部份高息影響

07/08/2023 15:25  中電(2)料下半年燃料調整費回落，澳洲業務營運將回復常態

07/08/2023 17:24  證監會警誡經營手法不當虛擬資產交易平台，提醒投資者免被誤導

07/08/2023 14:56  【阿里預測】阿里季度料多賺24%，螞蟻整改落幕，聚焦分拆業務

07/08/2023 17:54  【北水炒Ｄ乜】淨流入４４﹒３６億元，買盈富沽騰訊

07/08/2023 08:40  【大行炒Ｄ乜】多間行恢復百威目標價，鐵塔目標價普獲評１元以上

04/08/2023 10:56  《嚟緊炒Ｄ乜》金沙中國突破２５０周線，目標價４０﹒５５銀

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

《神州經脈》外儲連續兩月小幅增，醫藥反腐啟動，博雷利今秋訪華
人氣文章

新聞>財經熱話

中電中期扭虧為盈，澳洲業務虧損大幅收窄，股價造好現價可吸？
人氣文章

新聞>財經熱話

【收市短打】醫藥分銷類股份弱勢，可趁機撈底？陳政深：板塊有被查風險暫不宜掂
品味生活
生活
人氣文章

小薯茶水間

過半學生唔用Facebook！棄用原因竟然係咁！Instagram / 小紅書 / 抖音邊個社交媒體是年輕一代最愛？
人氣文章

娛樂情報

許文軒新秀出身有意參加《中年好聲音》！催促緋聞女友麥美恩結婚可「甩難」？
人氣文章

肥碌大食遊．曾智華

「和昌」忙到褲都甩
DIVA CHANNEL
人氣文章

Art & Living

《朱古力掌門人》前傳預告片釋出！「甜茶」載歌載舞出演，展開朱古力追夢之旅！
人氣文章

Watch & Jewelry

一枚逗自己開心的腕錶：AP、Louis Vuitton、Hublot最新玩味之作，戴上心情變好！
人氣文章

Art & Living

Who is Madame Song？「宋懷桂：藝術先鋒與時尚教母」展覽，320作品訴說傳奇人物在中國藝術、電影、音樂及時尚領域的影響力
健康好人生 Health Channel
人氣文章
風去風來！大熱天時DIY消暑涼快素食：「香辣涼拌手撕菇」
人氣文章
澳洲研究 | 超簡單！日做4.5分鐘「VILPA」特定運動患12種癌症風險減32%！粗重家務、追巴士都算？ 2
人氣文章
步速與長壽
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 07/08/2023 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 07/08/2023 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 07/08/2023 18:55
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 07/08/2023 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
1分鐘學投資
最新專題
More
人氣文章中國故事07/08/2023
《神州經脈》外儲連續兩月小幅增，醫藥反腐啟動，博雷利今秋訪華
人氣文章財經熱話07/08/2023
中電中期扭虧為盈，澳洲業務虧損大幅收窄，股價造好現價可吸？
人氣文章財經熱話07/08/2023
【收市短打】醫藥分銷類股份弱勢，可趁機撈底？陳政深：板塊有被查風險暫不宜掂
人氣文章財經熱話07/08/2023
【阿里預測】阿里季度料多賺24%，螞蟻整改落幕，聚焦分拆業務
人氣文章香港要聞07/08/2023
洪水橋擬棄高架捷運改用無軌電車，署方指因造價較低
人氣文章香港要聞07/08/2023
工展會購物節最後一天，有展商稱生意額歷來最差
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流版IQ

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

【港古仔】呂法傳師傅拆解電影神怪橋段！有一個髮型最當旺！去邊度能夠吸取靈氣？靈龜出海係咪代表香港「陸沉」！？點解拜多啲山能夠幫到自己？

【etnet chill賞你】賞「星期一的布魯斯：​今天也不想上班盲盒」 或「星期一的布魯斯：ipad 保護套」

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金