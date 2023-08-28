【大行炒D乜】中石化、神華、青啤、越地績後點部署？一表睇晒
28/08/2023
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|備註：
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本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 28/08/2023 17:08
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 28/08/2023 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 28/08/2023 17:08
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 28/08/2023 16:40
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