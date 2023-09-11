  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【大行炒D乜】大行唱淡新地，最熊中信里昂睇$79.5

11/09/2023

 

 

 

etnet財經‧生活app，一app在手，天下暢遊！► 立即下載

返回大行報告

相關資料 - 

異動股

異動股

09868

小鵬汽車－Ｗ

72.000

異動股

00020

商湯－Ｗ

1.540

異動股

01919

中遠海控

8.020

更多大行報告

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 72.000
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 1.540
  • 01919 中遠海控
  • 8.020
  • 09866 蔚來－ＳＷ
  • 80.850
  • 09888 百度集團－ＳＷ
  • 136.900
股份推介
  • 00576 浙江滬杭甬
  • 5.820
  • 目標︰$6.30
  • 03898 時代電氣
  • 29.950
  • 目標︰$32.30
  • 00883 中國海洋石油
  • 13.280
  • 目標︰$15.10
  • 09911 赤子城科技
  • 1.910
  • 目標︰$2.00以上
  • 09699 順豐同城
  • 8.410
  • 目標︰$10.80
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 88.000
  • 00700 騰訊控股
  • 322.800
  • 00001 長和
  • 41.550
  • 00005 滙豐控股
  • 57.550
  • 00016 新鴻基地產
  • 79.950
報章貼士
  • 09896 名創優品
  • 53.850
  • 目標︰--
  • 01126 德林國際
  • 3.960
  • 目標︰--
  • 01928 金沙中國有限公司
  • 25.100
  • 目標︰$31.50
熱炒概念股
即時重點新聞

11/09/2023 11:55  《魚缸博客》第一太平唔太平，業績雖好調整再拚！

11/09/2023 09:24  《異動股》阿里巴巴(9988)低開3%，傳暫擱置盒馬上市計劃

11/09/2023 11:32  日股午市續淡，新報32489，跌117點，圓匯146.45

11/09/2023 11:34  《外資精點》瑞銀:對騰訊的大模型初步印象不錯，但仍有進步空間

11/09/2023 11:53  【外圍經濟】開完G20唱好美國經濟前景，耶倫表示感覺非常好

11/09/2023 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入７０﹒４７億元，買盈富沽騰訊

11/09/2023 08:30  【大行炒Ｄ乜】新地遭大行削目標，大摩睇好三桶油

11/09/2023 11:41  《財資快訊》美電軟報７﹒８３７２，一周拆息較上日升４０基點

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

東莞新政：可提取公積金用於支付購房首付
人氣文章

新聞>FOCUS

【FOCUS】條條大路通印度？莫迪拜登謀新經濟走廊
人氣文章

新聞>財經熱話

《午市前瞻》港股勢再見17500 美國減息才有利地產股回升
品味生活
生活
人氣文章

足球俱樂部．主教練

曼聯輸波，更衣室又內亂；槍手靠運，阿迪達排陣差
人氣文章

陶冬天下．陶冬

美元逞強，油價破頂
人氣文章

政是有心．余君雋

香港不爭氣，中央直接啟動河套區發展 2
DIVA CHANNEL
人氣文章

Fashion

2023秋冬穿搭必備：方頭皮鞋！百搭鞋款 X 高質皮革體現Quiet Luxury！上班、約會都適合！
人氣文章

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

「如果你沒有結婚的心理準備，不要來追我」多少人的愛情，就敗在太著急
人氣文章

識食Hea住瘦．曾欣欣

致癌物 | 香腸相對少加工？午餐肉選哪款？營養師推介3款不含亞硝酸鹽和芹菜粉的加工肉！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
糖尿病 | 4款食物有效降低空腹血糖！飲蘋果醋控制糖尿病情？不能不知這5大重點 1
人氣文章
手腳冰冷麻痹、無力？改善血液循環要多方面生活習慣配合！5種食物幫助增加血液流動量
人氣文章
關於大齡女生：情海浮沉，失敗後再接再勵，對感情的看法可有不一樣？
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 11/09/2023 15:36
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 11/09/2023 15:36
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 11/09/2023 15:36
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 11/09/2023 15:20
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
1分鐘學投資
最新專題
More
人氣文章中國故事11/09/2023
東莞新政：可提取公積金用於支付購房首付
人氣文章FOCUS11/09/2023
【FOCUS】條條大路通印度？莫迪拜登謀新經濟走廊
人氣文章財經熱話11/09/2023
《午市前瞻》港股勢再見17500 美國減息才有利地產股回升
人氣文章香港要聞11/09/2023
暴雨後二手客湧入市，十大屋苑周末成交重返雙位數
人氣文章財經熱話11/09/2023
【阿里分拆】盒馬推遲上市對阿里巴巴有何影響？
人氣文章大行報告11/09/2023
【大行炒D乜】大行唱淡新地，最熊中信里昂睇$79.5
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

【今日知昔】九龍城寨唔係得犯罪活動！當年香港有八成魚蛋來自九龍城寨！？

鬼節必聽鬼故！知名音樂人因葵帶你北角靈異遊~ 竟然意外捕捉詭異女聲！？│港古仔

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金