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【大行炒D乜】百勝中國連日升，邊間大行調高目標價至越$600？

18/09/2023

 

 

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18/09/2023 07:51  《國金頭條》經濟數據不利，美股周線表現受壓，美匯觸六個月高位

18/09/2023 07:53  《國企紅籌》東方航空(670)8月載客量升1倍，貨量升29%

18/09/2023 07:54  《新股上市》第四範式智能技術開招，入場費約6178元

18/09/2023 07:53  瑞聲科技(2018)近15億人幣增持辰瑞光學7%，至逾88%

18/09/2023 07:53  《國企紅籌》中國國航(753)8月乘客量同比增1倍

18/09/2023 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入１１﹒９４億元，買中移動沽中海油

18/09/2023 08:22  【大行炒Ｄ乜】大行齊睇好百勝中國，太平洋航運遭削目標

15/09/2023 14:32  《嚟緊炒Ｄ乜》友邦中期業績理想，長線目標８１銀

18/09/2023 09:38  《財資快訊》美電軟報７﹒８２５４，一周拆息較上日微升１０基點

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備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 18/09/2023 11:51
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 18/09/2023 11:51
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 18/09/2023 11:51
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 18/09/2023 11:35
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