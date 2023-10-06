  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【大行炒D乜】高盛大行削領展目標價，聯邦制藥獲高盛看好

06/10/2023

 

 

【限時獎賞】申請《串流版IQ》贏取高達$300獎賞► 立即申請

返回大行報告

相關資料 - 

異動股

異動股

09868

小鵬汽車－Ｗ

69.800

異動股

00020

商湯－Ｗ

1.420

異動股

01919

中遠海控

7.860

更多大行報告

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 69.750
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 1.410
  • 01919 中遠海控
  • 7.860
  • 09866 蔚來－ＳＷ
  • 67.700
  • 09888 百度集團－ＳＷ
  • 127.900
股份推介
  • 02660 禪遊科技
  • 2.960
  • 目標︰$3.45
  • 01397 碧瑤綠色集團
  • 0.640
  • 目標︰$0.75
  • 01836 九興控股
  • 8.140
  • 目標︰$8.70
  • 03306 江南布衣
  • 10.320
  • 目標︰$10.70
  • 06823 香港電訊－ＳＳ
  • 8.110
  • 目標︰$9.00
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 305.800
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 82.500
  • 00001 長和
  • 40.900
  • 00005 滙豐控股
  • 61.700
  • 03690 美團－Ｗ
  • 108.100
報章貼士
  • 02319 蒙牛乳業
  • 25.800
  • 目標︰$38.00
  • 00392 北京控股
  • 26.600
  • 目標︰$30.00
  • 00267 中信股份
  • 6.960
  • 目標︰$7.74
熱炒概念股
即時重點新聞

06/10/2023 12:05  《午市前瞻》北水帶動成交亦難推升恒指，公用股電能比煤氣值博

06/10/2023 12:48  【國際要聞】特朗普擬下周赴眾院會黨友，願臨時出任議長平定內亂

06/10/2023 08:21  【大國博弈】美媒：白宮籌備11月在三藩市舉行「習拜會」

06/10/2023 08:27  【外圍經濟】美國證交會起訴馬斯克，欲迫其就推特收購案作證

06/10/2023 07:53  新耀萊(970)主要股東施清流折讓10%提全購，涉2.8億元

29/09/2023 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入４１﹒２９億元，買美團沽中石油

06/10/2023 08:36  【大行炒Ｄ乜】高盛大行削領展目標價，聯邦制藥獲高盛看好

06/10/2023 12:28  《嚟緊炒Ｄ乜》市場憧憬港府撤辣，恒隆地產中線上望１４﹒５銀

06/10/2023 11:38  《財資快訊》美電升報７﹒８３０７，三個月拆息較上日升１０基點

專題透視
人氣文章

新聞>FOCUS

【FOCUS】APEC東道主，三藩市一葉知秋
人氣文章

新聞>財經熱話

內銀內險無懼大行降目標齊反彈，股價跌過龍已屆吸納時？
人氣文章

新聞>香港要聞

天文台：今日下午5時40分改發三號強風信號
品味生活
生活
人氣文章

玄來更精彩．黃美雲

玄學面相 ｜ 女人怎樣最吸引男人？清純氣質還是幫夫潛質？女人5方面提升風情指數！
人氣文章

2022健康同行夥伴大獎

「2023健康同行夥伴大獎」於10個領域頒發 33個獎項 為大眾選出最優質的健康品牌/機構
人氣文章

缸邊隨筆．石鏡泉

港股未屆食尾糊
DIVA CHANNEL
人氣文章

男男女女‧「嘉」點情趣．侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

秋意漸濃愛意性慾更濃？點解秋天是「造人」高峰期？點解約會最好在秋天？甚麼是Cuffing Seanon？伴侶秋天性事要注意「保濕」！
人氣文章

Watch & Jewelry

來自峇里的手工銀器！John Hardy 2023秋冬系列：以強烈粗幼對比、傳統編織工藝，重新演繹品牌經典美學
人氣文章

港女講男．妮洛

當個一百分女友，便能有好結局？遇上不懂得欣賞、珍惜你的男人，一切也只是徒然
健康好人生 Health Channel
人氣文章
寒露湯水│夜瞓會變醜？變靚離不開健脾胃！推介養陰益氣「淮山蟲草花雞湯」
人氣文章
中秋狂食月餅、BBQ！記住「3333」應節口訣食得健康不增磅！月餅咁食法有助避免血糖大升大跌！燒烤醃肉唔用醬料可用甚麼代替？
人氣文章
關係中的分歧點：婚後自慰比床事還要多，是過分被動還是不夠愛？
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 06/10/2023 14:32
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 28/09/2023 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 06/10/2023 14:32
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 06/10/2023 14:15
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
政經專訪
最新專題
More
人氣文章FOCUS06/10/2023
【FOCUS】APEC東道主，三藩市一葉知秋
人氣文章財經熱話06/10/2023
內銀內險無懼大行降目標齊反彈，股價跌過龍已屆吸納時？
人氣文章香港要聞06/10/2023
天文台：今日下午5時40分改發三號強風信號
人氣文章財經熱話06/10/2023
《嚟緊炒D乜》市場憧憬港府撤辣，恒隆地產中線上望14.5銀
人氣文章大行報告06/10/2023
【大行炒D乜】高盛大行削領展目標價，聯邦制藥獲高盛看好
人氣文章財經熱話06/10/2023
美國證交會起訴馬斯克，欲迫其就推特收購案作證
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【限時獎賞】申請《串流版IQ》贏取高達$300獎賞

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

填詞人因葵專訪！專寫奇怪歌？做填詞只係巧合？點解退出余力機構？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金