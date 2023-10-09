【大行炒D乜】高盛叫買啤酒股，大摩點評三桶油，一表盡掌握
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|備註：
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本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 09/10/2023 15:08
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 09/10/2023 15:08
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 07/10/2023 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 09/10/2023 14:50
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