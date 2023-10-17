【大行炒D乜】大行點睇滙控、京東同港交所？一表盡掌握
17/10/2023
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|備註：
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本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 17/10/2023 15:05
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 17/10/2023 15:05
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 17/10/2023 15:05
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 17/10/2023 14:50
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