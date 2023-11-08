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【大行炒D乜】內銀揀邊隻？一表列齊高盛最新評級目標價

08/11/2023

 

 

 

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08/11/2023 07:50  《國金頭條》市場無視聯儲局官員鷹派表態，大盤創2年來最長連漲

08/11/2023 09:37  【聚焦人幣】人幣即期開市升97點，美籲中國提高匯率政策透明度

08/11/2023 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入９５﹒６７億元，買盈富沽中芯

08/11/2023 08:34  【大行炒Ｄ乜】高盛跟進內銀股、華潤啤酒遭降目標價

03/11/2023 10:18  《嚟緊炒Ｄ乜》流感肆虐，三葉草生物小注買博見１﹒５銀

08/11/2023 09:40  《財資快訊》美電穩報７﹒８１８２，兩周拆息較上日軟１０基點

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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 08/11/2023 10:39
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 08/11/2023 10:39
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 08/11/2023 10:20
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