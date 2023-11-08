【大行炒D乜】內銀揀邊隻？一表列齊高盛最新評級目標價
08/11/2023
etnet全新YouTube頻道「健康好人生」，助你實現健康好人生！► 立即訂閱
更多大行報告
08/11/2023
07/11/2023
06/11/2023
03/11/2023
02/11/2023
01/11/2023
31/10/2023
30/10/2023
27/10/2023
延伸閱讀
08/11/2023 09:52 《金融街論壇》潘功勝：全年5%目標有望實現，用好貨幣政策工具
08/11/2023 08:20 【進博會】商務部消費促進司：健全汽車消費政策，支持產業發展
08/11/2023 09:23 恒指低開19點報17650，聯想跌2.2%，安踏升1.8%
08/11/2023 07:50 《國金頭條》市場無視聯儲局官員鷹派表態，大盤創2年來最長連漲
08/11/2023 09:37 【聚焦人幣】人幣即期開市升97點，美籲中國提高匯率政策透明度
08/11/2023 07:52 【北水炒Ｄ乜】淨流入９５﹒６７億元，買盈富沽中芯
08/11/2023 08:34 【大行炒Ｄ乜】高盛跟進內銀股、華潤啤酒遭降目標價
03/11/2023 10:18 《嚟緊炒Ｄ乜》流感肆虐，三葉草生物小注買博見１﹒５銀
08/11/2023 09:40 《財資快訊》美電穩報７﹒８１８２，兩周拆息較上日軟１０基點
|備註：
|
本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 08/11/2023 10:39
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 08/11/2023 10:39
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 08/11/2023 10:39
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 08/11/2023 10:20
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
|開市Good Morning08/11/2023
熊麗萍：港股短線調整屬意料之內，恒指萬八關阻力較大
|大行報告08/11/2023
【大行炒D乜】內銀揀邊隻？一表列齊高盛最新評級目標價
|國際動態08/11/2023
外媒：習近平下周參加APEC，將與美企高層共膳
|財經熱話07/11/2023
【金融峰會】滙控祈耀年：由內地流入香港的財富活動增長三至四倍
|財經熱話07/11/2023
【金融峰會】人行：中央已實施三大工程推動房地產高質量發展
|財經熱話07/11/2023
【金融峰會】何立峰：中央支持香港國際化，要著力建設提升影響力
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯虛幣N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
雙櫃台N
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰