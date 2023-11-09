【大行炒D乜】領展績後大行點部署？一表睇晒大行最新評級目標價
09/11/2023
【etnet全新YouTube頻道】「25度生活」，舒適溫度 ‧ 綠色態度 ‧ 樂活自在！► 立即訂閱
09/11/2023
【etnet全新YouTube頻道】「25度生活」，舒適溫度 ‧ 綠色態度 ‧ 樂活自在！► 立即訂閱
更多大行報告
09/11/2023
08/11/2023
07/11/2023
06/11/2023
03/11/2023
02/11/2023
01/11/2023
31/10/2023
30/10/2023
延伸閱讀
09/11/2023 12:07 《午市前瞻》美債上限問題限制入市意欲，喜相逢有貨宜先食胡
09/11/2023 12:05 恒指半日跌54點報17513，碧服跌6.6%，領展逆市升3%
09/11/2023 09:33 【聚焦數據】內地十月CPI同比跌0.2%，時隔兩個月再回負值
09/11/2023 09:36 【聚焦數據】內地10月PPI同比跌2.6%，略優預期
09/11/2023 07:50 《國金頭條》市場消化聯儲局鷹派言論，美股漲勢開始消退
09/11/2023 07:52 【北水炒Ｄ乜】淨流出１３﹒５８億元，買中芯沽盈富
09/11/2023 08:39 【大行炒Ｄ乜】領展績後遭大行普降目標價，大摩跟進燃氣股
03/11/2023 10:18 《嚟緊炒Ｄ乜》流感肆虐，三葉草生物小注買博見１﹒５銀
09/11/2023 11:45 《財資快訊》美電軟報７﹒８１０１，一年拆息較上日升至５﹒２％
|備註：
|
本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 09/11/2023 12:45
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 09/11/2023 12:45
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 09/11/2023 12:45
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 09/11/2023 12:30
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
|財經熱話09/11/2023
《午市前瞻》美債上限問題限制入市意欲 喜相逢有貨宜先食胡
|大行報告09/11/2023
【大行炒D乜】領展績後大行點部署？一表睇晒大行最新評級目標價
|香港政情09/11/2023
前廳交流會「休會」近5個月後，本月29日或再開會
|香港要聞09/11/2023
學者稱開新稅需考慮整體經濟，議員料擴闊稅基難推進
|財經熱話09/11/2023
【績前分析】理想業績亮眼為預料之內，惟毛利率或受減價戰影響？
|國際動態09/11/2023
以巴衝突|拜登下令美軍空襲敘利亞，以軍毀130條哈馬斯地道
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯虛幣N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
雙櫃台N
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰