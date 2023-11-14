【大行炒D乜】新秀麗績後大行點睇？一click就知道
14/11/2023
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|備註：
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本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 14/11/2023 11:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 14/11/2023 11:01
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 14/11/2023 11:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 14/11/2023 10:45
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