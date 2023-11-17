【阿里績後】阿里擱置分拆馬雲減持，一表看清大行最新目標價
17/11/2023
阿里巴巴(09988)第三季業績盈收表現無大驚喜，集團更煞停分拆阿里雲、盒馬鮮生IPO計劃，券商於阿里巴巴業績後報告表失望，多家大行狠削目標價。
撰文：經濟通採訪組
etnet全新YouTube頻道「健康好人生」，助你實現健康好人生！► 立即訂閱
17/11/2023
阿里巴巴(09988)第三季業績盈收表現無大驚喜，集團更煞停分拆阿里雲、盒馬鮮生IPO計劃，券商於阿里巴巴業績後報告表失望，多家大行狠削目標價。
撰文：經濟通採訪組
etnet全新YouTube頻道「健康好人生」，助你實現健康好人生！► 立即訂閱
更多大行報告
17/11/2023
17/11/2023
16/11/2023
15/11/2023
14/11/2023
13/11/2023
10/11/2023
09/11/2023
08/11/2023
延伸閱讀
17/11/2023 16:33 《盤後部署》恒指毋須太悲觀，阿里不明朗，網易或呈雙頂調整再吼
17/11/2023 18:07 【恒指季檢】理想汽車、藥明康德染藍，成分股數目增至82隻
17/11/2023 18:19 【恒指季檢】生物科技指數納入聯邦制藥和藥師幫，剔出業聚醫療等
17/11/2023 17:58 太古地產以54億元向證監會出售港島東中心若干辦公樓樓層
17/11/2023 15:44 【習岸會】習近平：中日脫勾沒好處，日本須就台灣等問題恪守信義
17/11/2023 17:45 【北水炒Ｄ乜】淨流入３７﹒４億元，買騰訊沽安踏
17/11/2023 08:27 【大行炒Ｄ乜】阿里績後被大行齊狠削目標，網易獲睇好
17/11/2023 16:28 《財資快訊》美電升報７﹒７９７０，一年期拆息維持５﹒２厘
|備註：
|
本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 17/11/2023 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 17/11/2023 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 17/11/2023 19:10
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 17/11/2023 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
|財經熱話17/11/2023
【恒指季檢】理想汽車、藥明康德染藍，成分股數目增至82隻
|中國故事17/11/2023
《神州經脈》習岸會談核污水，廣州車展開幕，旅遊業界提振入境遊
|財經熱話17/11/2023
網易季績勝預期大行齊升目標，股價逆市破頂應如何部署？
|大行報告17/11/2023
【阿里績後】阿里擱置分拆馬雲減持，一表看清大行最新目標價
|財經熱話17/11/2023
【收市短打】利好消息已完全反映，港股弱勢未改？溫傑：50天線阻力大！（有片）
|財經熱話17/11/2023
余偉文：負資產者只要一直正常還錢，銀行不會追收貸款
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯虛幣N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
雙櫃台N
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰