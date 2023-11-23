【大行炒D乜】攜程績後券商齊畀讚，最牛目標價睇$515？
23/11/2023
【etnet全新YouTube頻道】「25度生活」，舒適溫度 ‧ 綠色態度 ‧ 樂活自在！► 立即訂閱
更多大行報告
23/11/2023
22/11/2023
21/11/2023
20/11/2023
17/11/2023
17/11/2023
16/11/2023
15/11/2023
14/11/2023
延伸閱讀
23/11/2023 11:20 《魚缸博客》中海外同樣受惠「白名單」，中線目標17.8銀
23/11/2023 10:34 《中概異動》百度升逾6%，摩通維持增持，上調目標至210元
23/11/2023 09:23 《異動股》開市碧桂園升近5%，旭輝升逾7%，傳獲納入白名單
23/11/2023 09:22 恒指低開54點報17680，創科跌8%，百度逆市飆4%
23/11/2023 09:20 【聚焦人幣】人幣中間價升42點子四連升，續刷五個多月新高
23/11/2023 07:52 【北水炒Ｄ乜】淨流入５１﹒６３億元，買盈富沽騰訊
23/11/2023 08:28 【大行炒Ｄ乜】攜程績後仍獲睇好，大行對同程看法不一
23/11/2023 09:45 《財資快訊》美電升報７﹒７９７２，隔夜拆息較上日升３０基點
|備註：
|
本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 23/11/2023 11:27
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 23/11/2023 11:27
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 23/11/2023 11:27
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 23/11/2023 11:10
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
|香港政情23/11/2023
陳國基︰新任區議員首要就5範疇諮詢，無意強制投票
|大行報告23/11/2023
【大行炒D乜】攜程績後券商齊畀讚，最牛目標價睇$515？
|開市Good Morning23/11/2023
林家亨：港股近期雖弱勿悲觀，料恒指年底前有望重返萬八關
|中國故事23/11/2023
中植集團披露資不抵債逾2000億元，向投資者致歉
|國際動態23/11/2023
美加邊境大橋汽車爆炸，美媒指恐襲但紐約州長否認
|財經熱話22/11/2023
滙控據報持交行大量股票或需大幅減值，涉逾千億元
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯虛幣N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
雙櫃台N
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰