  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【大行炒D乜】券商點睇李寧、新能源車同鋰業股？一表盡掌握

12/12/2023

 

 

【訂閱有賞】25度生活YouTube頻道 暖暖冬日賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + keroppi加大版毛毯！► 立即訂閱

返回大行報告

相關資料 - 

異動股

異動股

01209

華潤萬象生活

26.850

異動股

06606

諾輝健康

20.250

異動股

08353

安科系統

0.780

更多大行報告

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 01209 華潤萬象生活
  • 26.850
  • 06606 諾輝健康
  • 20.250
  • 08353 安科系統
  • 0.780
  • 02616 基石藥業－Ｂ
  • 2.580
  • 01910 新秀麗
  • 23.450
股份推介
  • 00268 金蝶國際
  • 11.040
  • 目標︰$13.00
  • 02331 李寧
  • 19.020
  • 目標︰--
  • 01415 高偉電子
  • 20.900
  • 目標︰$24.00
  • 01928 金沙中國有限公司
  • 21.150
  • 目標︰$24.00
  • 01833 平安好醫生
  • 18.060
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 70.050
  • 00001 長和
  • 39.350
  • 00700 騰訊控股
  • 309.400
  • 00388 香港交易所
  • 248.200
  • 00005 滙豐控股
  • 60.650
報章貼士
  • 01112 Ｈ＆Ｈ國際控股
  • 10.700
  • 目標︰--
  • 00992 聯想集團
  • 9.880
  • 目標︰$12.80
  • 00151 中國旺旺
  • 4.490
  • 目標︰$4.90
熱炒概念股
即時重點新聞

12/12/2023 12:05  《午市前瞻》恒指或未見底，潤地短期博上廿天線，惟中長線有保留

12/12/2023 12:05  恒指半日升137點報16338，潤地升逾6%，龍湖漲近6%

12/12/2023 11:45  《魚缸博客》李寧不務正業22億買磚頭作香港總部，市場唔受落

12/12/2023 11:43  《異動股》基石藥業躍升7.2%，擇捷美第四項適應症獲批

12/12/2023 11:41  【香港要聞】港府下午三時公布《香港主要運輸基建發展藍圖》

12/12/2023 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入５５﹒９４億元，買盈富沽騰訊

12/12/2023 08:48  【大行炒Ｄ乜】大華繼顯狠劈李寧逾六成目標，摩通睇淡鋰業股

08/12/2023 11:32  《嚟緊炒Ｄ乜》第三季經營利潤倍增，京東健康上望５２銀

12/12/2023 11:38  《財資快訊》美電軟報７﹒８０５３，一周拆息較上日維持４﹒３％

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

《午市前瞻》恒指或未見底 潤地短期博上廿天線 惟中長線有保留
人氣文章

新聞>財經熱話

【回購股份】李寧收購商廈且回購股份，集團前景如何判斷？
人氣文章

新聞>大行報告

【大行炒D乜】券商點睇李寧、新能源車同鋰業股？一表盡掌握
品味生活
生活
人氣文章

辦公室政治．潘少權

職場生存法則 | 辦公室內誰是盟友？誰是密友？就是沒有朋友！為甚麼不能沒有是非八卦？
人氣文章

快樂退休．曾智華

九七回歸，回歸九七 1
人氣文章

改朝換代Digital．Jimmy Leung

移民失業 | 為甚麼精到甩尾的香港BNO移民去到英國會失業？專家：疫情產生4種全新階級！哪一個階級最跟得上時代步伐？
DIVA CHANNEL
人氣文章

性治療師手記．古錦榮

不想性事由加溫變冷卻？在增添新鮮感和情趣之時，要考慮這兩個因素！
人氣文章

性治療師手記．古錦榮

關於分手：「為了將來」、「尊重你決定」，面對分離只懂逃避，是一種感情軟對抗？
人氣文章

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

社內相親｜成為上流附屬品的生活並不好過！霸總式的甜蜜愛情，只配出現於劇集內
健康好人生 Health Channel
人氣文章
中大醫院與大灣區醫療集團合作，成首間香港夥伴醫院！為內地居民提供跨境醫療服務！連住院也可安排？
人氣文章
45歲台灣 「桌球之子」楊清順肺癌逝世！40歲以上男士屬高危？6大常見症狀要留意
人氣文章
秋天活動健康需知
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 12/12/2023 12:37
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 12/12/2023 12:37
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 12/12/2023 12:37
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 12/12/2023 12:21
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
政經專訪
最新專題
More
人氣文章財經熱話12/12/2023
《午市前瞻》恒指或未見底 潤地短期博上廿天線 惟中長線有保留
人氣文章國際動態12/12/2023
聯儲局預計在明年6月會議後開始放緩量化緊縮
人氣文章財經熱話12/12/2023
【回購股份】李寧收購商廈且回購股份，集團前景如何判斷？
人氣文章大行報告12/12/2023
【大行炒D乜】券商點睇李寧、新能源車同鋰業股？一表盡掌握
人氣文章香港要聞12/12/2023
米埔自然護理區綠翅鴨屍體初步驗出H5禽流感病毒
人氣文章香港要聞12/12/2023
鄧炳強：23條立法完善國安法律體系
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

九運香港行運秘笈！原來呢幾個行業最旺！九運搬去呢幾區因乜解究？家居風水點擺設？阿法醒你旺足20年tips！

【訂閱有賞】25度生活YouTube Channel 暖暖冬日賞 etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + Kerokerokeroppi加大版毛毯

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金