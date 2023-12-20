【大行炒D乜】摩通跟進風電股，極兔獲招銀首予評級
20/12/2023
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|備註：
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本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 20/12/2023 12:25
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 20/12/2023 12:25
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 20/12/2023 12:25
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 20/12/2023 12:05
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