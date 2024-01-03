  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【大行炒D乜】花旗點評地產股，叫沽恒地、九倉同新世界

03/01/2024

 

 

 

 

【訂閱有賞】訂閱健康好人生YouTube頻道 賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + etnet精美筆記本！► 火速行動

返回大行報告

相關資料 - 

異動股

異動股

02482

維天運通

1.040

異動股

00017

新世界發展

11.360

異動股

08365

亦辰集團

0.080

更多大行報告

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02482 維天運通
  • 1.040
  • 00017 新世界發展
  • 11.360
  • 08365 亦辰集團
  • 0.080
  • 09866 蔚來－ＳＷ
  • 65.550
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 14.940
股份推介
  • 01928 金沙中國有限公司
  • 23.550
  • 目標︰$25.90
  • 09880 優必選
  • 90.050
  • 目標︰--
  • 01299 友邦保險
  • 64.750
  • 目標︰$74.45
  • 00777 網龍
  • 12.340
  • 目標︰$18.00
  • 02477 經緯天地
  • --
  • 目標︰--
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 298.800
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 72.700
  • 00001 長和
  • 41.350
  • 00005 滙豐控股
  • 62.150
  • 00941 中國移動
  • 64.400
報章貼士
  • 03066 ＦＡ南方比特幣
  • 18.520
  • 目標︰--
  • 00086 新鴻基公司
  • 2.500
  • 目標︰--
  • 00354 中國軟件國際
  • 5.710
  • 目標︰$6.98
熱炒概念股
即時重點新聞

03/01/2024 12:08  《午市前瞻》恒指料穿廿天線，公用股將跑輸，港鐵息低難揸

03/01/2024 12:06  恒指半日跌205點報16583，京東健康挫逾5%，京東跌4%

03/01/2024 09:46  《異動股》港鐵(66)挫3%，跌市下公用股集體回吐

03/01/2024 09:11  【國際要聞】羽田機場客機碰撞事故造成5人遇難

03/01/2024 08:40  《中國監管》中宣部出版局局長傳遭免職，涉網遊監管新規

03/01/2024 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入３８﹒５４億元，買盈富沽工行

03/01/2024 08:44  【大行炒Ｄ乜】花旗跟進本地地產股，領展獲摩通提升目標價３６％

29/12/2023 10:22  《嚟緊炒Ｄ乜》內地汽車業前景樂觀，中升長線目標３２銀

03/01/2024 11:39  《財資快訊》美電穩報７﹒８１４７，隔夜拆息較上日升至４﹒３％

專題透視
人氣文章

新聞>大行報告

【大行炒D乜】花旗點評地產股，叫沽恒地、九倉同新世界
人氣文章

新聞>財經熱話

《午市前瞻》恒指料穿廿天線 公用股將跑輸 港鐵息低難揸
人氣文章

新聞>香港要聞

外交部：打著新聞自由幌子插手香港事務將以失敗告終
品味生活
生活
人氣文章

陶冬天下．陶冬

猜猜2024年世界經濟的第六大懸念
人氣文章

FOCUS

【FOCUS】經濟訊號續混亂，美國衰退似遠還近
人氣文章

玩樂 What’s On

深圳推「即買即退」離境退稅政策、率先於羅湖萬象城試行！買滿幾多錢即可退稅？Gucci、LV都有份？即睇指定商店名單
DIVA CHANNEL
人氣文章

Fly with Luna．夏月

新潟苗場王子大飯店美食指南：逾30間多國料理餐廳！從早餐到宵夜，吃足四餐無難度！
人氣文章

ChatENT．月巴氏

林海峰演唱會——在告別之前，ABCD繼續支持
人氣文章

識食Hea住瘦．曾欣欣

早餐斷食能有效減肥？遲食早餐和晚餐會帶來甚麼健康風險？幾點進食最健康？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
旅遊搭飛機注意！哪個時段航班最少細菌？窗口位還是走廊位好？即睇5大機上衛生黑點！2種衣著要避免 新文章
人氣文章
放假後遺症 | 長假期結束心情低落？即Check自己有無患上「假後症候群」！5招加速改善！Plan定周末節目都work？
人氣文章
AI可預測死亡時間？準確率近8成！愈高收入愈長壽？日食一份「超加工食品」增18%早死風險！即睇10大高危食物
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 03/01/2024 12:55
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 03/01/2024 12:56
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 03/01/2024 12:55
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 03/01/2024 12:41
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
政經專訪
最新專題
More
人氣文章大行報告03/01/2024
【大行炒D乜】花旗點評地產股，叫沽恒地、九倉同新世界
人氣文章財經熱話03/01/2024
《午市前瞻》恒指料穿廿天線 公用股將跑輸 港鐵息低難揸
人氣文章香港要聞03/01/2024
外交部：打著新聞自由幌子插手香港事務將以失敗告終
人氣文章國際動態03/01/2024
羽田機場客機碰撞事故造成5人遇難
人氣文章財經熱話03/01/2024
【網遊新規】傳有高官因網遊新規草案事件被免職，規管轉風向利好遊戲股？
人氣文章中國故事03/01/2024
中宣部出版局局長傳遭免職，涉網遊監管新規
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

九宮飛星2024！有咩生肖犯太歲？九宮飛星圖點睇？九宮飛星風水佈局要點擺？即睇靈靈法教你九運風水點部署！

【訂閱有賞】訂閱健康好人生YouTube頻道 賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + etnet精美筆記本

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金