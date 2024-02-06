【大行炒D乜】友邦、保誠、舜宇、青啤點部署？一click就知道

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06/02/2024
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|備註：
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本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 06/02/2024 13:32
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 06/02/2024 13:32
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 06/02/2024 13:32
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 06/02/2024 13:15
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