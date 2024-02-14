  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【大行炒D乜】龍年伊始點部署？大行點睇銀行股同地產股？一表盡掌握

14/02/2024

 

 

 

【訂閱有賞】訂閱健康好人生YouTube頻道 賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + etnet精美筆記本！► 火速行動

返回大行報告

相關資料 - 

異動股

異動股

00772

閱文集團

21.750

異動股

06098

碧桂園服務

5.460

異動股

03690

美團－Ｗ

69.650

更多大行報告

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00772 閱文集團
  • 21.750
  • 06098 碧桂園服務
  • 5.460
  • 03690 美團－Ｗ
  • 69.650
  • 09961 攜程集團—Ｓ
  • 311.600
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 34.150
股份推介
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 70.500
  • 目標︰--
  • 00752 筆克遠東
  • 1.670
  • 目標︰$2.20
  • 01928 金沙中國有限公司
  • 23.400
  • 目標︰$24.25
  • 09987 百勝中國
  • 314.800
  • 目標︰--
  • 00285 比亞迪電子
  • 28.900
  • 目標︰$32.40
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 70.500
  • 00700 騰訊控股
  • 290.800
  • 00005 滙豐控股
  • 60.600
  • 00001 長和
  • 40.850
  • 02269 藥明生物
  • 15.680
報章貼士
  • 01038 長江基建集團
  • 44.700
  • 目標︰$51.00
  • 01052 越秀交通基建
  • 4.170
  • 目標︰$4.60
  • 00751 創維集團
  • 2.450
  • 目標︰$3.50
熱炒概念股
即時重點新聞

14/02/2024 12:06  恒指半日升23點報15769，藥明康德瀉14%，藥明插10%

14/02/2024 12:05  《午市前瞻》恒指本周料萬六點以下波動，美高梅績優回調再部署

14/02/2024 07:50  《國金頭條》核心CPI加速，減息有難度，道指大跌逾500點

14/02/2024 07:54  藥明生物:澄清非藥明康德子公司，美國議員致函政府部門陳述失實

14/02/2024 09:06  春節4天64萬旅客訪港返疫前76%，廣東道名店長龍重現

09/02/2024 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入４５﹒９１億元，買美團沽工行

14/02/2024 08:25  【大行炒Ｄ乜】花旗削滙控渣打目標價，富瑞下調本地地產股目標價

09/02/2024 10:41  《嚟緊炒Ｄ乜》聯通現價小注買入，中線目標價９銀

14/02/2024 11:38  《財資快訊》美電軟報７﹒８１７８，一周拆息較上日跌４０基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

《午市前瞻》恒指本周料萬六點以下波動 美高梅績優回調再部署
人氣文章

新聞>財經熱話

【中美角力】藥明生物、車企輪流傳出或被制裁消息，風險未明勿沾手？
人氣文章

新聞>大行報告

【大行炒D乜】龍年伊始點部署？大行點睇銀行股同地產股？一表盡掌握
品味生活
生活
人氣文章

師傅靈靈法

2024 十二生肖運程Part3：屬猴會與人反目成仇？屬狗多小人！屬雞、豬特別旺？點避免破財？
人氣文章

中醫話

農曆新年 | 新年大吃大喝傷腸胃！消化不良、濕熱口臭！中醫推介4款健脾消滯湯水、糖水！腐竹薏米糖水竟然對這症狀有效？
人氣文章

Foodie What’s On

新年自助餐2024｜新春酒店Buffet必食推介！任食生蠔鮑魚撈起網上訂7折／5星酒店每兩位送迷你盆菜／指定日子買2送2／送應節富貴黃金大虎蝦
DIVA CHANNEL
人氣文章

港女講男．妮洛

Speed Dating認識的他，約會後卻說「未想拍拖」！是原因還是借口？
人氣文章

The Dapper Style．汝勤

男裝世界追上Quiet Luxury！Louis Vuitton 、Gucci、Burberry洗脫街頭形象，重回奢侈製作軌道
人氣文章

Beauty

屬於情人節的私人調香：珍貴嬌柔的Guerlain金粉櫻香氛、精緻小巧的Miss Dior香薰膏、氣質香Diptyque紙墨之水
健康好人生 Health Channel
人氣文章
新年全盒食物熱量大比拼！呢個品牌朱古力3粒＝1碗白飯！這款曲奇高能量、高脂肪、高糖份不宜過量！營養師推3款健康零食
人氣文章
消委會評測40款浴室及座廁清潔劑！4種成分具腐蝕性，不小心使用可傷眼傷皮膚！睇清詳細名單
人氣文章
農曆新年要睇醫生？醫管局推「新春假期求診資訊」 平台！公開年初一至四營業醫院、診所、中醫名單，全港18區有齊（附連結）
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 14/02/2024 12:33
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 08/02/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 14/02/2024 12:33
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 14/02/2024 12:15
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
練好基本功
最新專題
More
人氣文章財經熱話14/02/2024
《午市前瞻》恒指本周料萬六點以下波動 美高梅績優回調再部署
人氣文章財經熱話14/02/2024
【中美角力】藥明生物、車企輪流傳出或被制裁消息，風險未明勿沾手？
人氣文章大行報告14/02/2024
【大行炒D乜】龍年伊始點部署？大行點睇銀行股同地產股？一表盡掌握
人氣文章中國故事14/02/2024
京城近觀 ︱ 北京搬家記
人氣文章國際動態14/02/2024
澳洲貿易部長將晤王文濤，推動取消進口葡萄酒等限制
人氣文章財經熱話14/02/2024
藥明康德(02359)強烈反對美國議員誤導性指稱
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

2024 十二生肖運程Part3：屬猴會與人反目成仇？屬狗多小人！屬雞、豬特別旺？點避免破財？

【etnet chill賞你】賞你荃灣廣場新年禮品：「幸福熊貓利是封」 /「荃灣廣場粉『熊』利是袋」/「荃灣廣場熊抱蜜運抱枕」

祥龍獻瑞，etnet謹祝你新年快樂，萬事如意！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金