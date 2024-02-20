  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【大行炒D乜】體品股點部署？藥明系博唔過？睇下券商最新評級目標價

20/02/2024

 

 

 

 

 

【訂閱有賞】訂閱健康好人生YouTube頻道 賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + etnet精美筆記本！► 火速行動

返回大行報告

相關資料 - 

異動股

異動股

00257

光大環境

2.930

異動股

02400

心動公司

11.880

異動股

09866

蔚來－ＳＷ

45.900

更多大行報告

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00257 光大環境
  • 2.930
  • 02400 心動公司
  • 11.880
  • 09866 蔚來－ＳＷ
  • 45.900
  • 01912 康特隆
  • 0.054
  • 06610 飛天雲動
  • 0.900
股份推介
  • 01913 普拉達
  • 54.100
  • 目標︰$57.00
  • 00902 華能國際電力股份
  • 4.250
  • 目標︰$4.50
  • 00992 聯想集團
  • 8.160
  • 目標︰$10.00
  • 03968 招商銀行
  • 29.600
  • 目標︰--
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 71.200
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 71.200
  • 00700 騰訊控股
  • 282.000
  • 00005 滙豐控股
  • 62.600
  • 00001 長和
  • 41.600
  • 00941 中國移動
  • 68.050
報章貼士
  • 00883 中國海洋石油
  • 15.540
  • 目標︰$17.00
  • 01138 中遠海能
  • 7.700
  • 目標︰$8.60
  • 01171 兗礦能源
  • 17.440
  • 目標︰$18.00
熱炒概念股
即時重點新聞

20/02/2024 07:50  《國金頭條》華盛頓誕辰紀念日美國休市，歐洲股市交投清淡

19/02/2024 16:55  京東(09618)：正就收購Currys進行初步評估

20/02/2024 08:32  【美斯缺陣】美斯微博拍片回應：非因政治不參賽，肌炎症無法上陣

20/02/2024 08:05  《神州頭條》財經報章頭版摘要：證監召開系列座談會聽取意見建議

20/02/2024 07:53  《國企紅籌》東方航空(00670)1月載客量升逾63%

20/02/2024 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入４２﹒６６億元，買中海油沽滙控

20/02/2024 08:33  【大行炒Ｄ乜】中銀大降體品股目標，劈李寧六成七，削安踏三成四

16/02/2024 10:33  《嚟緊炒Ｄ乜》信義光能受惠國策，中短線目標價８銀

20/02/2024 11:46  《財資快訊》美電升報７﹒８２２２，隔夜拆息較上日插８０基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

《午市前瞻》恒指十及廿天線趨勢向上 比亞迪上半年只能炒波幅
人氣文章

新聞>大行報告

【大行炒D乜】體品股點部署？藥明系博唔過？睇下券商最新評級目標價
人氣文章

新聞>中國故事

內地新聞| 比亞迪打響龍年價格戰第一槍，五菱、長安跟進
品味生活
生活
人氣文章

Shopping What’s On

消委會測試 | 14款抽濕機大比拼！邊兩款抽得兼慳電？高中低級別每年電費幾多？即睇詳細評分！消委會推介呢5部 4
人氣文章

著數速遞

機票優惠｜樂桃航空3日快閃優惠！今晚開搶！香港飛大阪單程最平$440起！不收燃油附加費！即睇旅行日期、搶機票時間
人氣文章

Foodie What’s On

深圳自助餐推介 | 深圳自助餐天花板！全城最貴Buffet保證回本！貼心餐車食盡4款年份魚子醬／4小時任食生蠔界勞斯萊斯+凍海鮮／48個月風乾火腿／足料佛跳牆／慢煮火焰牛
DIVA CHANNEL
人氣文章

港女講男．妮洛

Speed Dating認識的他，約會後卻說「未想拍拖」！是原因還是借口？
人氣文章

Fashion

以性感機械人裝出席《沙丘2》首映禮！解構Zendaya的前衛穿搭術、Oversize西裝突顯完美長腿
人氣文章

The Dapper Style．汝勤

男裝世界追上Quiet Luxury！Louis Vuitton 、Gucci、Burberry洗脫街頭形象，重回奢侈製作軌道
健康好人生 Health Channel
人氣文章
養和引入全港首個質子治療系統 為癌症患者提供一站式服務
人氣文章
如何挑起女性性慾？40%女性表示性慾不夠旺盛！定期做一種運動、每天這時段性幻想性慾Up！專家推介3款提升性慾食物、補充劑！呢種維他命B令女性易有性高潮
人氣文章
農曆新年要睇醫生？醫管局推「新春假期求診資訊」 平台！公開年初一至四營業醫院、診所、中醫名單，全港18區有齊（附連結）
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 20/02/2024 12:50
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 20/02/2024 12:50
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 20/02/2024 12:50
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 20/02/2024 12:30
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
1分鐘學投資
最新專題
More
人氣文章財經熱話20/02/2024
《午市前瞻》恒指十及廿天線趨勢向上 比亞迪上半年只能炒波幅
人氣文章大行報告20/02/2024
【大行炒D乜】體品股點部署？藥明系博唔過？睇下券商最新評級目標價
人氣文章中國故事20/02/2024
內地新聞| 比亞迪打響龍年價格戰第一槍，五菱、長安跟進
人氣文章財經熱話20/02/2024
【春節行情】內地餐飲市場續回暖，百勝中國(09987)跑贏同業有望再試高位
人氣文章香港政情20/02/2024
23條| 記協；業界憂立法，港大教授：正當新聞工作不受影響
人氣文章開市Good Morning20/02/2024
黃瑋傑：恒指若升穿50天線，向上挑戰16408點機會較大，15750為支持位
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

2024 十二生肖運程Part3：屬猴會與人反目成仇？屬狗多小人！屬雞、豬特別旺？點避免破財？

【etnet chill賞你】賞你荃灣廣場新年禮品：「幸福熊貓利是封」 /「荃灣廣場粉『熊』利是袋」/「荃灣廣場熊抱蜜運抱枕」

祥龍獻瑞，etnet謹祝你新年快樂，萬事如意！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金