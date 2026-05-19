  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Watch Tren...
etnet專輯

大行報告 | 中芯、華虹、聯想、零跑及中銀香港最新評級/目標價，百度績後最牛看$179

19/05/2026

大摩中芯(00981)目標至85元，維持超配評級

星展大摩齊齊上調華虹(01347)目標價，分別看125元及188元

百度(09888)績後獲3間大行好評，其中富瑞最牛看179元

 

大行報告 | 中芯、華虹、聯想、零跑及中銀香港最新評級/目標價，百度績後最牛看$179

 

【說說心理話】潛意識治療師分享用催眠自我療癒經歷：由被確定骨枯到坐輪椅，最後更跑了馬拉松！► 即睇

返回大行報告

相關資料 - 

異動股

異動股

06166

劍橋科技

153.600

異動股

02800

盈富基金

26.020

異動股

03443

南方香港股票

9.325

更多大行報告

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 06166 劍橋科技
  • 152.800
  • 02800 盈富基金
  • 26.020
  • 03443 南方香港股票
  • 9.325
  • 02313 申洲國際
  • 45.560
  • 09626 嗶哩嗶哩－Ｗ
  • 157.900
股份推介
  • 00700 騰訊控股
  • 462.800
  • 目標︰$560.00
  • 00762 中國聯通
  • 7.920
  • 目標︰--
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 134.300
  • 目標︰$180.00
  • 01397 碧瑤綠色集團
  • 1.070
  • 目標︰$1.50
  • 01177 中國生物製藥
  • 5.260
  • 目標︰$6.58
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 462.800
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 134.300
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 30.660
  • 00002 中電控股
  • 75.800
  • 00005 滙豐控股
  • 140.000
報章貼士
  • 01070 ＴＣＬ電子
  • 15.630
  • 目標︰--
  • 00883 中國海洋石油
  • 27.440
  • 目標︰$30.00
  • 00322 康師傅控股
  • 12.310
  • 目標︰$13.70
熱炒概念股
即時重點新聞

19/05/2026 13:45  《外資精點》摩通:上調MSCI香港指數目標至16500點，最樂觀可高見17300點

19/05/2026 13:00  《午市前瞻》恒指守穩牛熊線有難度，百度AI增長亮眼惟變現能力待觀察

19/05/2026 12:06  恒指午收升98點報25774，騰訊推進AI模型商用半日領漲藍籌

19/05/2026 10:29  新世界(00017)據報考慮支付退出費，終止11 SKIES租金義務

19/05/2026 10:09  李家超：下月率團訪哈薩克及烏茲別克，逾60名香港及內地商貿代表同行

19/05/2026 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流出78.76億元，買國壽沽盈富基金

19/05/2026 08:55  【大行炒Ｄ乜】百度績後獲兩行升目標，大摩升聯想中芯目標逾三成

19/05/2026 11:35  《財資快訊》美電軟報7.8309，隔夜拆息較上日微軟25基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

《魚缸博客》大家都討論緊坐喺馬斯克與庫克中間嘅女人，究竟係邊個？新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

鋰業股 | 內地碳酸鋰價高位回落，大行看法分歧，贛鋒天齊連日回吐可否博反彈？新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

港股 | 午市前瞻 | 恒指守穩牛熊線有難度，百度AI增長亮眼惟變現能力待觀察新文章
品味生活
生活
人氣文章

熱話 Feature

伊波拉病毒｜可透過汗液、口水等體液傳播，死亡率平均50%！一文看清傳染途徑、病徵及預防方法新文章
人氣文章

手機情報站．徐帥

Sony Xperia 1 VIII｜年度旗艦登場，AI攝影助理再升級
人氣文章

搵食地圖

端午節優惠2026︱美心全新佛跳牆＋麻辣豬肉粽＋信用卡7折優惠＋上海姥姥上海粽4.8折＋奇華粽券早鳥77折
DIVA CHANNEL
人氣文章

男男女女‧「嘉」點情趣．侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

直男更愛偽娘？曾被前任要求打針變性？MC Yip ：我曾想過，如果是女的就好了。
人氣文章

Watch & Jewelry Feature

Swatch x AP Royal Pop 懷錶開售！CEO：限購 8 個月？售價 $2,940 起，值不值得買？
人氣文章

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

愛情從來不只是兩個人的事，如何拿捏父母和伴侶之間的完美平衡，永遠是世紀難題
健康好人生 Health Channel
人氣文章
離奇昏迷｜布吉島人氣咖啡店遊客集體昏迷，26歲男子不治3人留院
人氣文章
甲型流感｜梁芷珮確診甲流，高燒骨痛乏力，醫生：社區爆發傳染性極高
人氣文章
忘記晾衫、懶得襯衫，竟是輕度認知障礙（MCI）先兆？把握黃金期逆轉腦退化＋芳療活腦攻略新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 19/05/2026 15:29
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 19/05/2026 15:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 19/05/2026 15:29
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 19/05/2026 15:10
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話19/05/2026
《魚缸博客》大家都討論緊坐喺馬斯克與庫克中間嘅女人，究竟係邊個？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

中東戰火 | 特朗普：伊朗須迅速行動，否則將失去所有

18/05/2026 09:15

中東戰火

中國從不好戰，西方「強則必霸」

15/05/2026 10:41

大國博弈

定期存款 | 南商推新優惠3個月港元定存高達2.68厘，大新...

14/05/2026 15:40

貨幣攻略

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區