大行報告 | 中芯、華虹、聯想、零跑及中銀香港最新評級/目標價，百度績後最牛看$179
19/05/2026
．大摩升中芯(00981)目標至85元，維持超配評級
．星展、大摩齊齊上調華虹(01347)目標價，分別看125元及188元
．百度(09888)績後獲3間大行好評，其中富瑞最牛看179元
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|備註：
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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 19/05/2026 15:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 19/05/2026 15:29
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 19/05/2026 15:10
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|財經熱話19/05/2026
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