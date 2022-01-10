3月加息喇! 銀行股全線造好匯控創近兩年高 仲有邊隻可留意?

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失業率創近兩年新低 拜登指儲局有能力改善通脹

上周三(5日)美國聯儲局公布去年12月議息會議記錄已顯示，當局最快可能3月加息，並有可能在年底前宣布「縮表」，市場指聯儲局鷹派立場鮮明。至上周五，美國勞工統計局的數據顯示，雖然12月非農就業人口只增加19.9萬人，遠低於預期的40萬人，但失業率下降至3.9%，創2020年2月以來新低，是自新冠疫情爆發以來，美國失業率首次降至4%以下。拜登宣布取得上任首年的經濟勝利，並相信聯儲局有能力改善通脹問題。華爾街分析認為，拜登釋放的訊息，令3月加息成為市場共識。美國10年期債息收市升2.37%或0.0409厘，報1.762厘，曾高見1.7992厘，是2020年1月21日後最高。

拜登看似交出優異經濟成績，惟眾議院少數黨領袖、加州共和黨人Kevin McCarthy在一份聲明中稱，非農就業人數再次大幅下滑，比預期少20萬人。勞動參與率理應再上升，但卻不如預期，美國經濟正被民主黨政府過度干預和越權所扼殺。

多名經濟學者呼籲大幅加息 摩通美銀料3月開始加息

不過，分析認為美國新增職位大幅回落無礙聯儲局3月加息。多名經濟學者更批評，聯儲局落後於通脹形勢，呼籲大幅加息。多名曾任白宮顧問的美國經濟學者不論民主黨或共和黨背景，都罕有一致地批評聯儲局落後於經濟形勢。在前總統克林頓任內曾經擔任財長的薩默斯相信通脹升至30年高位後，聯儲局需要加息至2.5厘才能控制物價壓力，估計未來一年半債息肯定會明顯上升。共和黨的經濟學者泰勒更認為，應該加息到3厘至6厘，才可以控制現時的高通脹。

而摩根大通和美國銀行都相信聯儲局3月會開始加息，當中美銀認為就業數據其實亦有樂觀的地方，例如平均時薪明顯增長、失業率降至4%以下，意味勞工市場非常緊張。巴克萊甚至覺得如果高通脹持續，不排除聯儲局本月底議息時突然宣布停止購買新的債券，時間較原定的三月提早，鋪路更快開始加息。

另方面，《彭博》警告，新變種病毒迅速擴散，估計單是上周美國就有五百萬工人要請病假留在家中，明顯影響經濟活動，例如有航空公司本月要取消一成航班，如果情況不能夠在短期內改善，經濟復甦難免受阻。

匯控連續51日回購股份 美銀升目標價至57.88元

另外，匯控公布，上周五(7日)於倫敦證券交易所再通過向摩根士丹利購入7485股公司股份以作註銷，每股作價4.7585至4.7640英鎊，總值約35646英鎊(約37.8萬港元)。匯控已在倫敦連續51個交易日回購股份，合共約1.25億股。

美銀證券近日發表研究報告，再次上調對匯控的預測，對其至2024年淨利息收入預測較市場預期高出30億美元，認為其自由現金流增加，對其回購預測總額上調20億美元。香港方面，美銀稱現時香港的內地政策更受關注，或意味著匯控更高的潛在資本成本，其增長可能放緩，雖然部分將被互聯互通和大灣區計劃所抵銷。惟匯控亦有降低自身風險，其在去年第三季宣布進行回購以來，其表現已跑贏同業渣打集團(02888)一成，反映其即將到來的90億美元資本回報價值，重申買入評級，目標價升至57.88港元。

美銀證券早前已指，估計隨著美聯儲於2022至24年預期加息，香港銀行利潤率可望恢復，而在利潤率擴闊和資產質量穩定下，未來2至3年銀行盈利增長和股本回報率應有所改善，這將有助於銀行股獲多次重估並刺激股價表現，預期2022至23年盈利前景應更有利。

高盛：香港銀行基本面逐步好轉 首選中銀香港

高盛早前亦指，香港銀行的基本面因素正逐步好轉，尤其是利率似乎已經觸底，港銀板塊中行業首選中銀香港（02388）。即使本地貸款增長仍然只有中單位數增長，但利率似乎已經觸底，而且資產質素仍然穩健。據高盛預測，本地貸款今年有機會錄得8%增長，超越疫情前、即2019年的7%增速。利率方面，一個月的銀行同業拆息(HIBOR)預計今年平均處0.06厘水平，至2023及24年升幅相信會加快，分別預測會升至0.38厘及0.94厘水平。高盛給予中銀香港「買入」評級，目標價34.9港元，給予恒生及東亞銀行(00023)中性評級，目標價分別為171及17港元。

匯控收市升3.19%報51.7港元，最高見51.75港元，是2020年3月5日52.1港元後最高，成交30.64億港元。恒生(00011)升1.98%報154.6港元，中銀香港升2.87%報28.7港元，渣打則升2.37%報51.85港元，東亞亦升3.25%報12.06港元。

(經濟通HV2系統截圖)

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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