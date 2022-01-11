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【車股入後波】大行輪番唱好　車股難改弱勢

11/01/2022

      隔晚美股中概電動車股普遍下跌，其中小鵬汽車(02015)及理想汽車(09868)俱挫逾5%。今日(11日)港股汽車股亦延續近期弱勢，借勢跟跌。事實上，踏入新一年，有多隻汽車股獲大行輪番唱好，但看來暫仍難改弱勢。

 

 

(理想汽車網頁截圖)

 

大和：超賣情況下見買入機會　推薦小鵬理想比亞迪

 

　　大和近日發表研究報告指，中國汽車工業在超賣的情況下是買入機會，建議在疲軟時買入基本面強勁的超賣品牌，包括小鵬汽車及理想汽車，兩者受到Tesla帶動的情緒及美國ADR退市擔憂的影響，然而由於兩者都在香港上市，所以影響應該最小，另亦推薦比亞迪(01211)。雖由於對Tesla在新疆開店的憂慮，Tesla及電動車的供應鏈一直疲弱，但預期美國政府不會對Tesla供應鏈作出任何制裁，因為如是者，它必須為福特和通用汽車做同樣的事情。

 

花旗維持吉利買入評級　野村指供應鏈緊張情況可改善

 

　　另花旗發布研究報告指，預計吉利汽車(00175)今年3月起，銷量會持續同比升25%至35%。該行因極氪業務估值會有溢價，並提升今年吉利加上領克品牌盈利估值，市盈率估值由10倍升至21倍，符合公司歷史估值溢價水平，同時公司在自動駕駛方面也分別與百度(09888)、NVDIA、Waymo、Intel合作，維持買入評級，目標價由52.25元略升至52.77元。

 

　　野村則指，吉利汽車供應鏈緊張情況可望改善，惟將吉利2021至23年度的每股盈利預測調低4至6%，目標價亦下調13.7%，由27.7元降至23.9元，但維持買入評級。雖然供應鏈樽頸問題短期內仍為吉利汽車帶來生產的挑戰，但吉利上月銷量按月仍升17%，反映生產逐步改善，管理層定下今年銷售目標為165萬輛，即按年增長24%，目標進取，當中假設了配件供應不再惡化，而生產亦不會受到疫情可能引致的關閉設施所影響。野村認為今年吉利產量回升至關重要，有助減輕原材料成本持續的壓力，同時產品組合優化亦有助紓緩利潤率壓力。

 

瑞銀升比亞迪評級至買入　花旗上調目標價至587元

 

　　此外，瑞銀發表報告指，比亞迪在第四季以每月9萬輛電動車銷量，打消了該行對其競爭加劇和市場份額下降的擔憂，預計強勁的銷量將在今年持續下去。比亞迪在大眾市場電動車領域長期建立的品牌效應可以幫助捍衛其大約20%的市場份額，而其e平台3.0和海洋系列可以成為今年的進一步增長動力。隨著持續的產能擴張和外部認證，其刀片電池也可能達到大規模對外銷售轉折點，評級由沽售升至買入，目標價由144元大升至320元。

 

　　花旗則指，由於比亞迪去年12月積壓了大量訂單，未出貨量逾20萬輛，同時即使面對供應鏈問題，其主要汽車型號出貨量均勝預期，而集團西安工廠已恢復生產，預期比亞迪1月銷量及產量將持續錄得按月改善，又將其2022至24年的新能源汽車銷量預測分別上調至130萬、175萬、200萬輛，目標價由536元上調至587元，重申買入評級。

 

      另安信國際維持比亞迪買入評級，看好其電動化的領先優勢和全產業鏈的布局優勢，目標價340元，較現價有38%上升空間，對應22年109倍預測市盈率。

 

大和瑞信花旗看好長汽　惟印度工廠或涉勞資爭議收購延期

 

      大和發表研究報告指，長城汽車(02333)去年出售128萬輛汽車，按年增加15%，今年銷售目標190萬輛。計及副線品牌，長汽產品線今年有19款新車款準備登場。隨著芯片短缺紓緩及銷量進一步加快，料今年長汽盈利能力將改善，故上調其新車銷量預測及計入加價預期，上調其今明兩年收入預測11%至16%，重申買入評級，但原材料價格上升推高成本，故下調其今明兩年盈測10%至19%，並將其H股目標價由43元降至40元。

 

      瑞信表示，長汽上月銷售量創單月新高，勝預期。哈弗系列新車「哈弗神獸」推出首月，銷量接近7萬架，銷售十分強勁，並相信「哈弗神獸」及「坦克500」將成為未來銷量、盈利增長動力。花旗亦看好長汽今年表現，除手頭定單強勁外，集團今年亦進入新車周期，估計有多達16款新車推出。

 

        雖獲多間大行看好，但長城汽車印度工廠的收購計劃再次受挫。據印度當地消息，長城汽車已於1月10日與通用汽車就收購塔里岡工廠(Talegaon)達成協議，將收購期限延長至今年3月，最長可至今年6月。據悉此次長城汽車與通用汽車達成延期收購的原因，是通用方面尚未與印度塔里岡工廠的工人就勞資爭議達成一致，故而這一收購項目未獲得當地監管部門的批准。

 

林家亨：汽車股下跌因新能源車補貼減　美證監新規引發退市憂慮

 

      國農證券董事總經理林家亨指，汽車股股價踏入新一年後普遍向下主因有三。第一，中國新能源汽車的補貼在今年1月1日起退坡30%，令部分準買家趕在去年底前購買汽車，故此預期今年1月的新能源汽車銷量或會停滯不前，加上上月尾疫情反彈，中國個別小區有封區跡象，間接影響了汽車產業供應鏈。第二，美國證監會對中國上市公司的審計新規定引發中資公司可能在美國退市，除在美國上市的中概電車股下跌外，亦拖累本港同業下跌。第三，近日美電車新貴Rivian首席執行官Rod Copes辭職，足證公司有很大的執行力風險，或會引起其他投資者對三、四線電車股的憂慮。

 

黃瑋傑：比亞迪沽壓漸減　可捕捉反彈機會沽貨

 

　　輝立證券董事黃瑋傑於今日《開市Good Morning》節目指，比亞迪去年9月低位約233元，昨日曾低見237元，而250天線於235元，現時才沽貨已太遲，如果不跌穿230元唯有繼續持有。12月16日跌穿100天線後跌至247元反彈，本以為可重上100天線，但最終只屬後抽，但已給予投資者機會於1月4月升上279.6元沽貨。

 

　　黃瑋傑又指，捕捉股份喘穩時機要留意RSI有否背馳，昨日比亞迪RSI跌至29.7，比起上一低位去年12月20日見過20高，股價比12月20日低但RSI已出現背馳，以天氣比喻，就是先有很多陰燭很像下大雨後仍烏雲密布，再下跌如見陰燭燭身縮短甚至出現一些陽燭仔，代表沽壓可能慢慢已到了尾聲，比亞迪過去4個交易日燭身已變短及出現一些小陽燭，但陽燭很小代表回升動力仍弱，到陽燭開始長，好似去年12月21日就見曙光初現，那時至少見一波反彈，由247元升至279.6元，可捕捉這些機會沽貨。

 

 　 今日汽車股普遍下跌，其中理想汽車更跌逾半成，小鵬汽車及長汽均跌逾4%。

 

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 　

 

重溫《開市Good Morning》黃瑋傑詳盡分析，請按此

 

 

 

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