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春節旅客急增博彩收入勝預期　大行祝福濠賭股連日造好

08/02/2022

      澳門疫情較為穩定，新春假期旅遊業回暖，旅客人流增長加快，澳門旅遊局公布春節黃金周訪澳旅客按年增加25%，另1月澳門博彩收入雖按年跌20.7%，但仍勝市場預期，加上有大行唱好，多隻濠賭股連日造好，其中金沙中國(01928)今日(8日)逆市再升近3%，連升3日，累計升幅逾8%。

 

(金沙中國網頁截圖)

 

受惠疫情緩和及精彩賀歲活動　春節訪澳旅客按年增25%

 

　　澳門旅遊局公布春節黃金周統計數據(臨時)顯示，年廿九至年初六(1月31日至2月6日)整體訪澳旅客有113699人次，按年增加25.4%，每日平均訪澳旅客達16242人次，按年增25.4%，惟旅遊局之前表示期望在新春期間日均旅客可達2萬人次。若單計內地旅客則有106080人次，按年增長29.0%，每日平均訪澳旅客達15154人次，按年升29.0%。

 

      旅遊局表示，春節前臨近地區疫情緩和，相關措施有所放寬，加上春節期間澳門有連串精彩賀歲活動，使得訪澳旅客與去年春節比較有所上升，其中年初三(2月3日)的訪澳旅客近2.2萬人次，是春節黃金周最高單日客量。旅遊局又指，將繼續針對內地市場開展拓寬客源的各項工作，例如透過與航空公司、電商、在線旅遊平台合作，向內地旅客提供機票、酒店住宿等一系列遊澳消費優惠，增強澳門的旅遊競爭力，同時將加強在社交媒體平台的宣傳及優惠推廣，部署春節後多項吸引旅客來澳旅遊的項目。

 

五星級酒店入住率達七成　1月博彩收入按年跌20.7%

 

      另據業界提供的資料，春節黃金周澳門酒店業場所(酒店、公寓式酒店及經濟型住宿場所)的平均入住率為63.8%，較去年春節上升15.2個百分點，其中五星級酒店的平均入住率是70.3%，升19.3個百分點；四星級酒店的平均入住率是53.5%，升3.6個百分點；三星級酒店的平均入住率是59.2%，升14.0個百分點。

 

      澳門博彩監察調查局則公布，1月博彩收入約63.44億澳門元，按年下跌20.69%，按月則跌20.3%，為去年10月以來最差月份，但仍勝市場預期按年跌30.5%。

 

摩通：估值有修復空間　花旗：新春博彩收入表現穩固

 

　　摩通發表研究報告指，澳門1月博彩收入佔2019年同期水平的25%，日均博彩收入約2.05億澳門元，好過市場預測的1.8億澳門元，對濠賭板塊未來12至18個月的表現偏樂觀。由於估值有修復空間，持續看好板塊風險回報，另對於未來開放邊境措施，以及旅客於下半年及2023年加快流入持謹慎態度。現時濠賭股的股價水平為長期投資者提供收集機會，銀娛(00027)和金沙為行業首選，其次順序為永利澳門(01128)、美高梅(02282)、新濠(00200)、澳博(00880)。

 

      花旗報告則指，澳門今年2月首6日的博彩收入料達約20億澳門元，意味日均賭收約3.33億澳門元，不意外地高於1月最後8日日均約1.81億澳門元，因今年的農曆新年黃金周由1月31日開始至2月6日。雖然有48小時核酸檢測有效要求及近期發生的中介事件，澳門新春期間的博彩收入表現穩固，仍相當於2019年的40%，穩健的表現顯示高檔中場依然是賭收恢復的主要動力。花旗維持對澳門2月博彩收入70億澳門元的預測，意味今個月餘下時間的日均賭收約2.27億澳門元。

 

      金沙今日收市升2.88%報23.2元，連升3日，累計升幅8.16%。銀娛升1.08%報46.9元，連升3日，累計升幅4.8%。美高梅升3.16%報5.55元，連升3日，累計升幅7.77%。澳博升1.71%報5.34元，連升3日，累計升幅7.23%。永利澳門升3.42%報7.25元，連升兩日，累計升幅3.57%。新濠升0.65%報9.26元。

 

 

(經濟通HV2系統截圖)

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

 

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