鎳價急升消息淡化 蔚小理齊聚港股 新能源車股急彈

俄烏局勢稍為緩和，美股大幅反彈，連帶一眾於美國上市的中概股也急彈，其中早前跌得急的新能源車股彈力特別強。乘聯會指鎳價急升對新能源車產業鏈下游影響不太嚴重，又公布2月新能源乘用車銷量同比增1.8倍，滲透率急升至21.8%，另蔚來-SW(09866)今日(10日)以介紹形式於本港上市，「蔚小理」齊聚香江正好沖喜。新能源車股中，理想汽車(02015)升逾8%表現最好，比亞迪(01211)及小鵬汽車(09868)都升逾半成，惟蔚來雖曾升逾7%，但最終收市僅較昨日美股升0.8%。

(蔚來網頁截圖)

乘聯會：鎳價急升對新能源車下游影響不太嚴重

鎳是電動車鋰電池的主要原材料，而俄羅斯是鎳主要生產國及出國口，佔全球10%，各界憂心受俄烏戰事影響鎳供應會中斷，鎳的價格近日突然暴漲，倫敦鎳價周二(8日)上漲超過一倍，一度突破每噸10萬美元的水平，迫使倫敦金屬交易所(LME)罕見宣布暫停鎳金屬交易，新能源車股受累急跌。不過，中國乘聯會秘書長崔東樹回應指，近期鎳大幅加價，對新能源汽車產業鏈下游環節影響並非很嚴重，認為鎳短期價格上升屬於炒作，年底可能會回復正常，因為印尼等國才是鎳的主要出口國，俄羅斯鎳礦規模並非特別大，而俄烏衝突導致原材料價格上升，對汽車銷量影響不大，但會為車廠帶來較大的盈利壓力。

瑞銀財富管理投資總監辦公室(CIO)則預期鎳價6月末回落至34000美元，明年3月前進一步下行至28000美元。瑞銀指，電動車電池對一級鎳的需求持續，導致全球鎳庫存一直在下降，而俄羅斯佔全球鎳供應近6%，一級鎳的市場份額更接近20%，地緣政治因素，加上全球金屬交易所的庫存幾近枯竭，令價格大幅波動。

乘聯會：2月新能源乘用車銷量同比增1.8倍 滲透率達21.8%

另一方面，乘聯會數據顯示，2022年2月狹義乘用車市場零售124.6萬輛，同比上漲4.2%，環比下降40%。2月新能源乘用車零售銷量達到27.2萬輛，同比增長180.5%，環比下降22.6%，環比降幅要小於歷年2月的走勢。另2月新能源車的滲透率達到21.8%，較去年同期8.1%的滲透率提升13個百分點。乘聯會指，2月新能源乘用車市場多元化發力，比亞迪純電動與插混雙輪驅動夯實自主品牌新能源領頭羊地位；以上汽集團(滬：600104)與廣汽集團(02238)為代表的傳統車企在新能源板塊表現相對突出。廠商批發銷量突破萬輛的企業有5家，較同期增兩家，其中比亞迪87473輛、吉利汽車(00175)14285輛，同比去年2月增速在5至7倍。



乘聯會又表示，受到漲價的影響，1月下旬新能源車訂單表現疲軟，但2月有明顯回暖。總體看，雖然內地疫情仍然有本土散發病例，尤其是集中於深津滬等新能源主銷的特大城市，但相對溫和的防疫舉措，對居民出行和購車消費沒有明顯影響，對新能源車銷售有促進作用。

蔚來望2025年服務覆蓋逾25國家地區 長汽2月銷量跌20.5%

此外，蔚來以介紹形式在本港主板第二上市，每手10股。蔚來美國存託股份隔晚收報20.17美元，相當於157.60港元。蔚來每股美國存託股份代表1股A類普通股。蔚來主要從事設計、開發、合作製造及銷售高端智能電動汽車，推動自動駕駛、數字技術以及電動力總成及電池方面的創新。公司指，至今蔚來在全球擁有384家門店，今年蔚來的產品與全體系服務，將在德國、荷蘭、瑞典和丹麥正式落地，計劃在2025年，將蔚來的服務覆蓋超過25個國家和地區。

另繼吉利及廣汽2月總銷量按月分別跌46%及40%後，長城汽車亦公布2月銷量近7.08萬輛，按年跌20.5%，產量逾7.06萬輛，按年跌16.9%。公司解釋，產銷量下跌，是由於博世生產的車身電子穩定系統(ESP)供應不足，公司正積極推進博世集團總部及芯片供應商共同制定提升方案，以快速解決供應問題。首兩個月累計銷量近18.26萬輛，按年跌約20%，當中新能源車銷售佔逾2.03萬輛；整體產量18.19萬輛，按年跌18.4%。

林家亨：比亞迪電池不用鎳可趁低吸納 蔚來值博率低

國農證券董事總經理林家亨於今日《開市Good Morning》節目指，3月一向是汽車銷售淡季，再加上俄烏戰爭令車股跌得急；而淡季買貨最穩陣，即使車股今日已反彈仍可留意吼低分段吸納。對於鎳價飆升，他指汽車電池由幾種原材料組成，有些電池未必用到鎳，三元鋰電池需要用很多鎳，而比亞迪的刀片電池就用磷酸鐵鋰電池，故鎳漲價根本不會影響比亞迪，比亞迪誤打誤撞捱沽正好趁低吸納。另比亞迪H股3月1日最高升至248港元，A股就升至249元人幣，截至昨日(9日)中午H股相比A股已跌了35元，惟H股及A股派息相同，平日價差只有幾元，突然卻有如此大價差，實在不合理，正好提供買入機會。他說比亞迪宜於淡季買旺季沽，3月正宜買貨。

他又指，蔚來以介紹形式上市，並非以第一身IPO上市，以IPO上市股價上升上面沒甚麼沽壓，而蔚來美國那邊還有很多股份正交易，如升得多就隨時捱沽。而今日新能源車股都會隨美股ADR價格上升，升至比ADR價高時追貨很容易坐艇，長遠來看，蔚來值博率亦比比亞迪及理想汽車低，未來仍受汽車芯片短缺影響，不似比亞迪芯片由自己做。

新能源車股今日普遍反彈，比亞迪收市升5.42%報200.2元，成交27.56億元。理想汽車則升8.65%報106.8元，小鵬汽車升6.7%報109.9元。蔚來開市報160元，一度高見169.5元，升7.6%，其後升幅收窄，收市報158.9元，僅較昨日美股收市折算價157.6元升0.8%，全日成交5128.9萬元。另吉利收市升1.36%報11.9元，長汽升2.27%報12.64元，廣汽升4.4%報6.64元。

(經濟通H2系統截圖)

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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