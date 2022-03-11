5中概股遭美列摘牌名單全線急挫 港交所或受惠逆市靠穩

股價已極低殘的中概股再受重擊！美國證券交易委員會(SEC)近日公布一份包含5間中概股的「預定摘牌名單」，包括在香港亦有掛牌的百濟神州(06160)、百勝中國(09987)、再鼎醫藥(09688)及和黃醫藥(00013)，以及並未在港上市的盛美半導體。受消息拖累，這5隻美股中概股隔晚收挫近6%至11%，其餘中概股亦全線插水，納指金龍中國指數收市跌一成，收報6535點。回到港股，4隻被列入名單的中概股今日(11日)都隨美股急插，其餘中概股亦受累下挫，至於受惠中概股回流效應的港交所(00388)則逆市靠穩。

（iStock圖片)

須於3月29日前提證據免被除牌 去年12月已確定實施規則

據報「預定摘牌名單」於本周二(8日)已敲定。根據《外國公司問責法案》(HFCAA)，如果外國上市公司連續三年未能提交美國上市公司會計監督委員會(PCAOB)所要求的報告，SEC有權將其從交易所摘牌。SEC表示，這5間公司可於3月29日前向SEC提供證據，證明自己不具備被除牌的條件，若無法證明則會被列入「確定摘牌名單」。

其實，HFCAA最早於2019年3月被提出，到去年12月2日，SEC通過了修正案，最終確定HFCAA的實施規則。該法案要求在美上市的外國公司向SEC提交文件，證明該公司不受外國政府擁有或掌控，並要求這些企業遵守PCAOB的審計標準。修正案還要求外國發行人在其年度報告中為自己及其任何合併的外國經營實體提供某些額外的披露。



中證監：堅決反對將證券監管政治化 已持續與PCAOB溝通



中證監罕有深夜回應指，這是美國監管部門執行《外國公司問責法》及相關實施細則的一個正常步驟。中方尊重境外監管機構為提高上市公司財務信息質量，加強對相關會計師事務所的監管，但堅決反對一些勢力將證券監管政治化的錯誤做法。

中證監又表示，近一段時間，中證監和財政部持續與PCAOB開展溝通對話，並取得積極進展，相信雙方通過共同努力一定能夠盡快作出符合兩國法律規定和監管要求的合作安排，共同保護全球投資者合法權益，促進兩國市場健康穩定發展。

再鼎醫藥料更多公司將被列入名單 百勝中國擬於2024年初退市

有被列入名單的公司發公告回應。再鼎醫藥指，被暫時性認定並不意味著公司將會被SEC從納斯達克交易所除牌。根據HFCA法案，如果公司連續三年(或者假設加速HFCA法案通過，連續兩年)使用未經PCAOB審查的審計機構，除牌方有可能發生。公司3月1日發布的2021年度報告中披露，正在評估、設計和執行額外的業務程序和控制變更，以滿足HFCA法案的要求，公司認為能夠聘請一家滿足PCAOB審查要求的獨立註冊會計師事務所在期限屆滿之前完成要求。公司又預期，隨着各公司提交年度報告，未來更多的公司可能會陸續被美國證交會加入暫定名單。





百勝中國則公布將繼續監測市場發展及評估所有策略選項。另百勝中國年報中披露，根據該法案的現行條款，除非法案獲修訂將公司排除，或PCAOB能夠在規定時間內對公司的審計師進行全面核查，否則公司的普通股將於2024年初從紐約證券交易所退市。另百濟神州指，自2020年12月HFCAA出台後，公司一直在採取積極行動，評估、設計和推進額外的業務流程，以期提早達到相關方的要求，目前相關工作正在積極推進中。

預算案：將予第二上市公司便利 證監會港交所研修訂上市條件配合





另方面，港府早前已明確表態做好了迎接中概股回流的準備，財政司司長陳茂波於財政預算案提到，將允許沒有不同投票權架構並屬非創新產業的中國公司在港第二上市，並給予雙重主要上市的發行人更大靈活性，措施將有利進一步吸納優質中概股在港上市，增加市場流動性，提升香港全球融資平台的競爭力，同時證監會和港交所正在檢視主板上市規則，研究在充分顧及相關風險的情況下修訂上市條件配合有關集資需求。





另有分析指，預定摘牌名單中的公司均已公布業績，目前距離強制退市還有一定的時間，主要是看三年之內雙方監管機構能不能協調出一個一致的解決方案，目前還無法判斷解決問題的概率。 Roth Capital的分析師仍維持盛美半導體「買入」評級，相信公司有機會在三年內完成美國證監會要求，惟將目標價由120美元降至100美元。

溫鋼城：港交所股息不算高 港股氣氛差中概股回流效應不大

iFAST Global Markets副總裁溫鋼城於今日《開市Good Morning》節目指，港交所近期表現差，由400、500元跌至現時300多元，港股氣氛差對港交所有拖累作用，股價反應往往比恒指還要大，可能要再下跌，跌穿之前314元低位也不出奇，現時市場焦點在於低估值、股息高股份，中概股回流效應未必太大，港交所股息3.5厘不算特別高，房託、中資電訊股及內銀股等派息更高，甚至高達8、9厘。不過，港交所上市至今股價維持上升走勢，14年前就只有100多元，未來前景仍向好，還有如ETF通等憧憬，如有貨可繼續持有，亦可作為月供股票投資。

和黃醫藥半日跌一成半，百勝中國及再鼎醫藥都跌逾一成，港交所半日則跌0.12%收報337.6元，成交19.51億元。

撰文：經濟通市場組、中國組 整理：李崇偉

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